Gianinna Maradona, volvió a defender a su mamá por medio de las redes sociales. En medio de tanto escándalo, la menor de las hijas del matrimonio Maradona-Villafañe, se mantiene firme en su postura y no duda en cuidar la espalda de Claudia. La ex del Kun Agüero, publicó unas historias donde se puede ver un texto publicado en Infobae, dedicado para Maradona en referencia a esta pelea con las mujeres de su vida y después publicó un mensaje de un usuario de Twitter donde se menciona el amor incondicional de la empresaria hacia el Diez.

“A tu lado, desde el comienzo de la mítica historia, siempre estuvo ella. Y después, 20 años más tarde, ya de grandes estuvieron ellas. Ella y ellas estuvieron siempre.” Comienza diciendo el texto que compartió Gianinna y que fue escrito por Ernesto Chequis Bialo , uno de los autores de la biografía oficial “Yo soy el Diego de la gente” que se publicó en el año 2000. “Resulta doloroso Diego al escucharte denostar públicamente a Claudia y a tus hijas” confiesa el autor en una parte del texto.

“¿Es que perdiste la memoria admirado Maestro? Te lo recuerdo: ellas estuvieron siempre y te pregunto: ¿quiénes son los que te rodean hoy?, ¿en cuál de tus momentos triunfantes o agónicos estuvieron? Yo nunca los vi, no sé quiénes son pero estoy seguro que no están asociados a tu vida. No los vi como a Claudia (ya separada) acompañarte en el velorio de tu padre cuando viniste desde Dubai” continúa diciendo.

Sin dudas es un escrito muy emotivo y reflexivo para el astro y para todos los que aprecian su vida y su carrera y se apenan por ver este estilo de vida al que Diego ha preferido darle trascendencia por sobre todos aquellos recuerdos mucho más importantes. “Gracias por todos sus mensajes de amor para mi familia, les comparto uno de otra red social porque desde que lo leí que no me lo puedo sacar de la cabeza.” Expresó la hermana de Dalma junto a una foto de Twitter.

“Vi a tu madre dormir varias noches en una silla, tomando la mano de tu padre, jugar a los dardos de madrugada, llorar cuando lo llevamos a hemodinámia… Diego sin “la Claudia” ya no es Diego, es solo Maradona.” Decía el comentario del enfermero Pablo Antonio Bogado que la hija del Diez compartió junto a su historia. Recordemos, que la polémica que lleva a Villafañe a denunciar a Maradona se produce cuando se filtra un audio de él hablado en contra de sus hijas de intimidades que coinciden con épocas en las que sus hijas eran menores de edad.

Luego, Diego Armando arremetió contra Claudia con los 14 puntos que le exigió a Amazon Prime Video que deberían formar parte de la serie que cuenta su historia, donde la mayoría son en contra de su primera mujer. Por este motivo y ante la angustia de Claudia, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona tomar postura y defendieron a su madre contra las acusaciones realizadas por su padre.