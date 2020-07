El gobernador, Raúl Jalil, se reunió con los voceros del COE para analizar la situación epidemiológica de Catamarca debido a los contagios de coronavirus en la provincia. Sin embargo, continúa delegando la culpa a las empresas y a los ciudadanos sobre el origen de los contagios por la falta de cumplimiento de los protocolos establecidos.

Jalil destacó la importancia de que se establezcan acciones concretas y medidas que se cumplan. El Jefe de Estado depositó la culpa en las empresas y los ciudadanos, alegando que es importante cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el uso del barbijo, el distanciamiento social en los espacios públicos y la higiene constante.

En esta oportunidad, utilizó la red social Twitter para (al fin) comunicar algo importante: “Nos reunimos con el COE para analizar las causas de los contagios registrados. Más allá de los controles, necesitamos que las empresas cumplan con los protocolos sanitarios y que la gente siga con las medidas de prevención, usando el barbijo y respetando el distanciamiento social” escribió.

Resaltó la importancia de mantener el cuidado en los encuentros privados entre familiares y amigos, ya que, se comparten utensilios o elementos personales, se mantienen conversaciones a corta distancia sin el uso de barbijo; de no cometerse estas acciones el riesgo de contagio sería considerablemente menor.

Sin embargo, estas medidas de concientización y protocolos de prevención que propone el gobernador junto a su gabinete, no funcionan; al menos la opinión pública le adjudica la culpa de no poner un control a las autoridades, ya que al parecer, cuando los ciudadanos denuncian las reuniones clandestinas en las que no se cumplen los protocolos, no reciben una respuesta favorable.

Finalmente, desligándose completamente de la responsabilidad que su cargo implica; aseguró que se verificará y se hará un seguimiento de las normas establecidas, principalmente, para las empresas y los comercios habilitados. Si bien es necesario el seguimiento de los protocolos, también es necesaria la realización de testeos constantes entre los trabajadores esenciales para evitar el crecimiento de los contagios que arruinaron el récord de la provincia de más de 100 días sin coronavirus.