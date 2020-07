Jorge Rial nunca se guardó nada, y desde que usa Twitter, en donde es un usuario muy activo, perdió cualquier filtro. No sólo arremete contra periodistas y políticos. Ahora también contra los hermanos Viale, quienes se hacen cargo del programa de su abuela Mirtha Legrand. La polémica comenzó por una pregunta que hizo Juanita en La noche de Mirtha, la cual provocó que muchos la tilden de golpista y de insinuar que el gobierno actual no termine su mandato.

En el ciclo televisivo participaron el economista Roberto Cachanosky, al abogado Alejandro Fargosi, al ex diputado Julio Bárbaro y a la periodista María Julia Oliván. Los invitados se encontraban haciendo un intercambio de comentarios políticos: “Los mensajes políticos que vienen del poder son devastadores: presos afuera, trabajadores adentro. Usted no trabaja y recibe; usted trabaja y tiene que poner. Es terrible”, declaró el abogado Fargosi, a lo que el ex diputado Bárbaro opinó que este Gobierno “no gana la próxima elección”. En ese momento, la actriz aprovechó y preguntó: “Y, ¿termina el Gobierno? ¿termina el mandato?”.

Quienes vieron el programa utilizaron las redes sociales para criticar a Juanita. Entre ellos, el conductor de Intrusos, quien compartió el video del momento y escribió: “Cuando vivís en una nube de pedos”. No obstante, no fue el único. Marcela Feudale aseguró: “Sí. Todos los gobiernos democráticos ‘deben’ terminar sus mandatos. Eso se llama ‘Democracia’. Próxima pregunta…”. En consecuencia, la actriz utilizó la red social del pajarito para aclarar el mal entendido: “Nada mas ajeno a mi persona incitar a la violencia o a pensamientos golpistas. Por ello, pido disculpas públicamente si me expresé de manera incorrecta o por no haber sido lo suficientemente clara”.

Cuando vivis en una nube de pedos. pic.twitter.com/B4rEVItyFO — JORGE RIAL (@rialjorge) July 5, 2020

Sin embargo, parece que expresarse en las redes no le fue suficiente por lo que el pasado fin de semana, apenas comenzó La noche de Mirtha, se tomó un par de minutos para defender su postura. “Yo apoyo al gobierno para ir siempre por una Argentina unida y en libertad para que nos vaya bien a todos. Mi opinión no está sobre la mesa, solo pregunto y lo hago en la dinámica de un programa de televisión. Jamás atentaría contra la democracia porque nací en ella, vivo en ella y ojala muera ella. Juana Viale es amante de la libertad. Esa soy yo, así que pido perdón y digo gracias”, concluyó la actriz.

No obstante, parece que eso no fue suficiente para Rial, quien citó el titular de una noticia donde era posible leer: “Juana Viale habló tras su polémica pregunta sobre Alberto Fernández: ‘Yo no soy una operadora política'”. A lo que el periodista replicó: “Ese es el hermano”, refiriéndose a Nacho Viale, prodctor del programa de Mirtha Legrand, quien se encuentra cumpliendo con la cuarentena desde el comienzo, y se especula que quizás no vuelva nunca más a realizar el ciclo televisivo.