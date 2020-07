Karina La Princesita fue la primera jurado que confirmó su participación en el Cantando por un Sueño, el reality que conducirá Ángel De Brito y Laurita Fernández. Luego la siguieron Pepe Cibrián, Moria Casán y Nacha Guevara, quienes también juzgarán en el certamen. Hace unos días, a través de historias en Instagram, respondió a diversas preguntas que le hicieron sus seguidores. Allí manifestó cómo será como jurado, por qué quiso participar y habló de su relación con la co-conductora.

“¿Qué pensás de Laurita Fernández?”, la interrogaron sus fans. “Me encanta Laurita pero de antes ya. No de chupamedias ahora. Yo suelo sostener lo que digo. No cambio según las circunstancias”, replicó tajante la cantante, sin permitir ninguna especulación acerca de su opinión. Otro usuario le preguntó “qué tipo de jurado será”, a lo que La Princesita aseguró: “Justo. En cualquier trabajo yo soy justa y muy sincera”, dando alusión a que sera imparcial, sin importar su relación con los participantes.

Asimismo, sus seguidores quisieron saber “por qué aceptó la propuesta de Ángel”. Vale recordar que Karina suele tener un perfil muy bajo y una personalidad tímida, pero a la hora de defenderse no se calla nada. “Primero pienso que poder laburar hoy es una bendición que hay que agradecer, ya que muchos desearían poder trabajar. De todos modos creo que si en TV dejan trabajar cumpliendo extremadamente los protocolos, como será en este programa también, deberían tener los mismo derechos a trabajar los demás también bajo las mismas condiciones”, confesó La Princesita en relación a la cantidad de argentinos que no tienen permitido ejercer su oficio por la pandemia.

“Además creo que hoy, después de tantos días de encierro, contribuir con el entretenimiento es importante. Sino nos volvemos locos, si es que ya no estamos”, continuó la cantante. Ante la duda sobre quién piensa ella que fracasará en el Cantando, afirmó: “Ni idea. Hay muchas voces hermosas y una historia del cantando donde no siempre ganan las voces, sino el carisma o la humildad, cosa que algunos muy buenos cantantes no tienen y viceversa. Todo puede pasar”.

La Princesita se encuentra haciendo la cuarentena en Argentina, y luego de más de 100 días se la nota cansada. Aprovecha sus redes sociales para manifestar su hartazgo por el encierro y lo mucho que extraña hacer shows. Sin embargo, se la ve muy contenta y emocionada por formar parte del Cantando, en donde seguramente en algún momento, pueda cantar sus canciones. Por ahora no se le conoce ningún conflicto relacionado a algún participante del reality.