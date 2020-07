Flor Vigna participó en el ciclo televisivo Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe. Además de la bailarina, fueron invitados Christophe Krywonis, Romina Malaspina y Benito Fernández. Como siempre en la primera parte del programa, el conductor lee consignas en donde los invitados deben pasar adelante si les ocurrió y contar la anécdota. En uno de ellos, Flor se adelantó y narró como fue su primer cita luego de la ruptura con Nico Occhiato, con quien estuvo de novia por cinco años.

“Los que tuvieron una cita que terminó mal”, fue la consigna que dió el conductor. Vigna aprovechó y relató con el humor que la caracteriza. “Me pasaba como que en ese momento no me daba ganas de salir con alguien. Hasta que fui a una fiesta del laburo y había un chico que estaba muy lindo, que era medio mirón.”, comenzó la actriz. Y continuó: “En un momento, un amigo me dice ‘¿Te gusta? Mirá que es re buen tipo, es re gracioso, como te gusta a vos´. Y bueno, me gustó en versión pogo”.

“Me pidió mi celular y me mandó un mensajito preguntándome si quería ir a su casa. Me pasó a buscar y cuando subo al auto me dice ‘¿escuchás al auto?’ A lo que le respondo que no y me dice ‘porque es un motor silencioso porque es de Japón'”. En ese momento el resto de los invitados comenzaron a reírse comprendiendo lo que había ocurrido. Sin embargo, la bailarina lo justificó: “Igual pensé puede que esté nervioso porque yo cuando estoy nerviosa digo muchas pavadas”.

“Seguimos y me dice ‘mirá, vos sabes que yo por este barrio tengo un terreno y quiero hacer una edificación griega’. De vuelta no se nada de autos, nada de edificaciones. También lo que pasaba es que me hablaba mucho de él, no me preguntaba ‘¿y vos qué onda?'”, manifestó la actriz. Y agregó: “Entonces ahí como que ya me la había bajado, el libido se fue a dormir”. “Ah ya te querías ir”, afirmó Kusnetzoff. “Lo que pasa es que me buscó a las 9 y recién eran las 9:30, no me podía ir”, replicó Flor.

“Si no hubiera sido actriz, me hubiera gustado ser psicóloga. Entonces le entro a preguntar sobre su vida y casi que se pone a llorar porque tuvo una infancia muy difícil. En ese momento tenía más ganas de ser su amiga que algo más”, declaró Vigna. “Se fue al baño y me digo ‘bueno tengo que animarme a mentir e irme de alguna forma’. Entonces sale y le digo ‘me tengo que ir porque mañana tengo que trabajar re temprano’, a lo que me responde ‘pero mañana es domingo'”, continuó. Christophe, quien escuchaba muy atento cada detalle le replicó: “Pésima excusa”. “Le aclaro que tengo una producción y me dice ‘bueno pero ¿tomamos un tecito?’ Bueno le digo, sin muchas ganas. Y me responde ‘tengo uno de Balí'”, concluyó la actriz entre risas.