Hace unos días, Cande Tinelli fue noticia por el polémico video que le dedicaba a los heaters que la critican en las redes por ser, según ellos, “toda de plástico”. Este fin de semana la hija de Marcelo Tinelli subió más fotos suyas a Instagram y los comentarios ofensivos no tardaron en llegar. Como toda escorpiana, Lelé, tiene mucho carácter y no dudó en volver a responderles porque, como ya lo dijo en el video cuando mostro su tatuaje en el pecho: “El que puede, puede y el que no, critica.”

En la foto de ayer, la joven de 29 años está usando una remera negra, el pelo atado y se la ve muy sonriente. Pero los mensajes ofensivos no tardaron en llegar, por lo que Candelaria les devolvió el mensaje: “Bebes, me importa CERO lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi oje…Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias.”

Sin dudas la vida de la Influencer despierta pasiones, si bien muchos salieron a bancarla y su respuesta tuvo casi 6500 likes, algunos continuaron con sus críticas. “Chica, deja de hacerte cosas” “Transformación total” “Y si, retoques” fueron algunas de las palabras que lograron sacar de sus casillas a la cantante, pero que con altura logró responderles. Incluso, redobló la apuesta hoy, cuando volvió a subir una foto al perfil, con un pie de foto muy interesante.

Con el mismo outfit pero ahora mostrando una pose más sensual y con el pelo suelto, la autora de “Loca enamorada” les escribió: “Plastic girl” (chica de plástico) junto a varios emojis de dinero, jeringas, labiales y besos, en clara señal de estar imitando sus comentarios. De todos modos, en esta oportunidad, predominó la presencia de sus fanáticos que no pararon de halagarla y dejarle mensajes con buena onda. “Sos un fuego nena” “Diosa, te amo” “Si vuelvo a nacer quiero ser vos” “La más hermosa.”

Candelaria, más allá de las críticas es seguida por muchos. Es toda una it girl, seguida por varias jóvenes que observan cada uno de sus looks y eligen sus productos de “Madness Clothings” o los de la marca de su hermana Micaela Tinelli, dueña de “Ginebra.” En Instagram cuenta con más de 4 millones de seguidores y es donde más activa se mantiene, también la siguen 1 millón de personas en Twitter pero suele ser la red que menos utiliza.