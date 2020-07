El coronavirus no es el único problema al que deben enfrentarse los catamarqueños en estos días. Hay una problemática que viene desde hace meses y que todavía no encuentra una solución que es el servicio de transporte público. A pesar de que en la última semana hubo diferentes reuniones para llegar a un acuerdo, los trabajadores todavía no cobraron su sueldo. Por esta razón los colectivos siguen parados. En la jornada de este lunes habrá un nuevo encuentro.

En la tarde de este lunes, los representantes de la Unión Tranviarios Automotor se reunirán con las autoridades de las empresas de colectivos. Desde la UTA quieren que los empresarios les den una fecha de pago del próximo sueldo. También que abonen los salarios pendientes a los trabajadores. El sindicato asegura que el gobierno ya le giró el subsidio a las compañías, y por esta razón deben tener el dinero para liquidar los haberes de los choferes.

En la jornada de este lunes se cumplen 10 días sin que los colectivos anden en la provincia de Catamarca. A pesar de que con la vuelta a la fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el servicio fue declarado esencial, todavía no funcionó ni un solo día, y esto aumenta el enojo de la población que habitualmente usa el transporte público para ir a trabajar. Desde la UTA no solo reclaman el pago de salarios, sino que también exigen mayores medidas de seguridad.

El gobierno se comprometió a pagar los sueldos

El gobierno confirmó que a partir de agosto se hará cargo de los sueldos de todos los choferes. Eduardo Niederle, al ser consultado sobre el acuerdo, expresó que “la provincia a través de nuestra cartera está abonando en tiempo y forma a las empresas de transporte todo lo relacionado con los subsidios. No es posible que los usuarios tengan que sufrir paros por falta de pago. Por eso nosotros vamos a pagar los sueldos”.

El representante de UTA, Juan Vergara, señaló: “El ministro nos manifestó su voluntad de agilizar todos los trámites para que salga lo más pronto el pago de los subsidios. Quedaría que los empresarios giren el dinero que reciben por parte del gobierno para que los trabajadores puedan cobrar en tiempo y forma”. A su vez, remarcó que “ese es el reclamo que nosotros venimos realizando en forma constante y todos los meses”.