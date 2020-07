Desde que se hizo pública la participación de Moria Casán en el Cantando por un Sueño, no dejaron de surgir escándalos en torno a ella. La primer polémica y la más “picante” fue y aún es la que tiene con Georgina Barbarossa, quien renunció al conocer la incorporación de La One al certamen. Durante Los ángeles de la mañana, donde participó como invitada, habló de todos los famosos que competiran en el reality. Entre ellos, Agustina Agazzani, la enemiga de Cinthia Fernández.

“¿La conocés a Agazzani?”, le consultó Ángel De Brito. “La vi un día pero es re florero, re decorado la piba. Es como de adorno”, replicó la diva lo que provocó la carcajada de Cinthia, quien aprovechó y le dijo que la ama por la respuesta que dió. “Soy de otra generación y muy ayornada, pero hay gente que no me llega. No tengo nada en contra de esta chiquita, pero ¿en qué se destaca?”, continuó Moria. “En nada. Fue novia de Martín Baclini, de Gastón Soffritti y ahora tiene un novio español”, aseguró Yanina Latorre.

Agazzani fue convocada para el Bailando por un Sueño a principio de año, cuando aún se encontraba en pareja con Baclini. Sin embargo, luego del escándalo que formó parte junto a su novio y Cinthia, decidió abandonar el reality para no arruinar su imagen, puesto que ella afirma ser “una modelo seria”. En consecuencia, Fernández, quien también iba a participar del certamen, fue dada de baja por la producción. “Estaríamos perdiendo participantes”, especuló el conductor, haciendo alusión a que la modelo abandonaría el concurso por las declaraciones de La One, y a la renuncia de Barbarossa.

No obstante, los dichos de la actriz no terminaron en LAM, sino que continuaron en Twitter. “Ayyy, Einyel es que no la conozco dijera

@charlotte_chc (Charlotte Caniggia), soy de otra generación donde nunca elegí ser decorado, bienvenida y tal vez sea la tapada y en una de esas la ganadora #ASorprendernos con todes!!!”, publicó la ex conductora de Incorrectas en su cuenta. “Te la presentare pronto. @AgusAgazzani es bella y muy simpática. No sé cómo canta #Cantando2020”, añadió De Brito.

Por el momento no hay nuevas renuncias. Por un lado, estos últimos días se terminó de confirmar el jurado del Cantando, del que formarán parte Nacha Guevara, Karina La Princesita y Pepe Cibrián. Moria también juzgara pero no como una más, sino que será bastonera: “No soy un jurado más, eso ya lo fui 10 años. Esta vez soy mucho más, una especie de auditora”, confirmó la vedette en Confrontados. Por el otro, ya son 16 los famosos convocados al certamen, y se cree que la lista seguirá aumentando.