Bake Off ya llegó a su fin hace algunas semanas, pero aún todo el disturbio que se produjo en torno al show y a su ganadora descalificada, Samanta Casais, sigue dando mucho que hablar. En este marco, se produjo una charla en el programa de Pampita, emitido por Net tv, donde la conductora y sus panelistas hablaron sobre la defensa pública que hizo la madre de la participante. “Los familiares son inimputables porque ellos no son de la tele y cuando hablan no tiene por qué.” Expresó la modelo.

“Es que hablan con el corazón” expresó Barby Franco. Esta frase hizo que Pampita hiciera referencia como repercuten las palabras de la prensa, los medios y las redes sociales entre sus familiares. Sobre todo en sus dos hermanos, Guillermo y Leonardo Ardohain. “Muchas veces mis hermanos han puesto historias en Instagram, que no levanta la prensa, pero ellos salen a defenderme siempre.” Comenzó contando Carolina.

“Se ponen re mal. Dicen cosas en Facebook o Instagram porque son mis hermanos y sufren y lo pasan mal. No lo pueden evitar. Por eso, lo que diga un pariente hay que tomarlo siempre por el lugar de donde viene, que es el cariño.” Finalizó la modelo. Recordemos, que fueron muchas las acusaciones que se realizaron en contra de la pastelera participante de Bake Off Argentina. No solo de un posible “fraude” cometido por ser pastelera profesional, sino que se sacó a la luz cuestiones muy íntimas de su vida.

Recordemos que la madre de Samanta Casais, Susana Mendoza, habló con Vero Lozano en su programa “CortaporLozano” y no dudó en defender a su hija. “Es una competencia de tortas y esto ya se convirtió en el Coliseo. Es como si la gente tuviera la mente chata” comenzó diciendo la mujer. “Ella malinterpretó algo. Si las reglas eran así, bueno… Ella, con mucha dignidad se presentó, y no cualquiera lo haría, y aceptó su error” continuó diciendo la madre de la joven.

“Quiero dejar muy bien en claro que ella no es pastelera, es amateur. Jamás hizo un curso de pastelería. Es un don que Dios y la gente no acepta eso. Ella empezó mirando a los grandes pasteleros por televisión. Desde chiquitita lo hizo. Nunca hizo un curso. Ella ama la pastelería” finalizó diciendo en aquel momento la madre de Samanta. Sin dudas el comentario de Pampita no está lejos de ser correcto y esta declaración es la de una madre que ama a su hija por lo cual es imposible emitir ningún tipo de juicio sobre sus palabras o hacer algún comentario en su contra. A pesar de esto, las redes, muchas veces suelen ser muy duras y no se piensa en este tipo de cuestiones.