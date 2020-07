Ya se cumplió una semana desde que Paula Chaves y Pedro Alfonso fueron padres por tercera vez de Filipa. Y a su vez, ayer fue el primer domingo sin Bake Off, certamen que condujo la modelo, luego de la polémica final. A partir del segundo embarazo, Paula comenzó a informar sobre el parto vaginal después de una cesárea, y a militar por el parto respetado. “Tuve cesárea, parto con intervenciones necesarias, aborto natural y parto sin intervenciones. Toda la vida elijo parto pero eso no nos hace más o menos madres. La cuestión está en que sea respetado y amoroso, sin importar por donde salga”, manifestó la conductora.

Hace unos días, Chaves compartió unos videos en donde se la ve realizando el trabajo de parto, que a diferencia de Baltazar, el cual le llevó 36 horas, para Filipa estuvo siete horas. En la tarde de ayer, posteó en sus historias de Instagram una foto en donde se la ve amamantando a su hija, e invitó a sus seguidoras para que le consulten sobre lo que quieran saber. Un usuario le preguntó sobre “cómo la llevan Oli y Balta”, sus otros dos hijos. “Bastante bien… Tienen sus momentos pero por suerte pueden poner en palabras todo lo que les pasa… El contexto de cuarentena tampoco colabora”, replicó la modelo.

Muchas de las que hicieron preguntas son de mujeres a punto de ser madres o que ya lo fueron. Una de las dudas y miedos que afectan a la mayoría es la de traer un hijo al mundo en este contexto de pandemia. “¿Cómo fue tener a Filipa en época de Covid-19?”, la interrogó una seguidora. “En la previa estaba muy ansiosa… en ese momento me olvidé de todo”, confesó Paula, quien asimismo aseguró que “tiene un compañero increíble que hace todo más llevadero”, refiriéndose a su marido, Pedro Alfonso.

Un usuario bromeó con una anécdota familiar: “Mi hermano pesó 4,8 kilos y mi mamá le cavó las uñas a mi papá. ¿Pedro está vivo?”. Paula parió a una Filipa de 4.6 kilos, lo que generó la admiración de muchas mujeres. “Yo creo que lo agarré de la nuca, cual toma de lucha libre! Quedó agotado!”, afirmó la conductora. Y ante la consulta de si puede descansar, agregó: “Depende de lo que sea descansar para cada una, yo siempre trato de pensar el peor panorama para que después no me sorprenda. Pero dormir dos horas corridas es un lujo”.

Siempre están los que se preocupan por la figura física después del parto. Sin embargo, ese no es el caso de Paula. “Amo mi forma después de mis embarazos. Casi no me pesé pero aumenté 30 kilos seguro, ya sé que es así! Mi cuerpo reacciona así!”. Y concluyó abriendo la posibilidad a tener otro hijo más. “¿Se cerró la fábrica o quieren más chicos?”, indagó una seguidora. “Yo había dicho que cerraba acá… perooooo no sé eh. Hay que ver!”, expresó la hermana de Delfi Chaves.