More Rial ha demostrado ser una joven muy coqueta, siempre la vemos con sus uñas arregladas, pestañas hechas y un pelo divino. La cuarentena ha logrado poner creativo a más de uno, que por las medidas no ha podido regresar a visitar a su estilista de confianza y sin dudas Morena fue una de las famosas que se animó a grandes cambios. Hizo un cambio radical y abandonó totalmente el rubio para usar un color rosado muy claro que le quedó divino.

“Hoy cambió de pensamiento, subió un estado que se iba a vivir la vida sin mezclar los sentimientos” fue la frase que posteó la hija de Jorge Rial junto a un video suyo donde la vemos mostrar su nuevo cambio de look. La filmación tuvo más de 200 mil reproducciones y varios comentarios donde se destaca la belleza de la joven de 21 años: “Amo ese look”, “Juro que no podes más”, “Me re gusta cómo te queda esa color”, “Belleza” le dijeron los usuarios.

En los últimos días More Rial vivió unos momentos difíciles cuando se vio afectada por las críticas de las heaters y sacaron su lado más sensible, incluso los acusó de que en más de una oportunidad terminó su día sin poder mirarse al espejo. “Aún duele, a veces esa burla hace eco y resuena el resto del día. Pero hoy tengo ganas, hoy tengo fuerzas para cada mañana despertar y proponerme ser una mejor versión de mí. “reflexionaba aquel día Morena en sus redes.

“Entender que vivir y dejar vivir es cosa de grandeza, es virtud y lo contrario es miseria. Deseo que llegue el momento donde todos estemos lo bastantemente ocupados trabajando en nosotros mismos como para tener de tiempo de opinar sobre los demás. Sean felices, libres, vivan y dejen vivir.” Finalizaba. ¿Tendrá que ver este cambio de look con una nueva forma de pensamiento para su vida?

Luego de compartir con los usuarios de Instagram su nueva imagen, More subió una foto junto a su pequeño hijo Francesco, a quién le dedicó unas dulces palabras: “Que yo de ti me enamore, te amo chesquito de mamá.” La postal inundó de amor el perfil de la mediática y más de un fanático le contestó con emojis de corazones. Obviamente, no podía faltar el mensaje del abuelo de Francesco, Jorge Rial, que les dejó un: “Los amo.” Y se sumó a la catarata de corazones.