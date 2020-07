Tras la caída que Susana Giménez protagonizó hace algunos meses, la diva de los teléfonos se recupera favorablemente y su hermano, el cantante Patricio Giménez compartió imágenes de la Su y su rehabilitación. El golpe fue durante el mes de mayo, en la casa de Punta del Este cuando ella intentó subir las escaleras hacia su cuarto y terminó con el codo izquierdo luxado. La primera intervención médica fue en la clínica Cantegrill en Punta del Este y luego de manera online se atendió con el doctor Alejandro Druetto.

En las imágenes compartidas por su hermano, los vemos paseando por la chacra junto a su fiel amiga de cuatro patas, Thelma. “Me sacaron el yeso, por fin. Me duele, no te puedo explicar cómo me duele.” Fueron las palabras que utilizó para contarles a su hermano y a la cámara como va su proceso de recuperación. “Pero está muy recuperado, ¿O no?” le pregunta Patricio. “Está, si. Hago todos los días recuperación con el fisioterapeuta, pero…” indicó la diva en señal de que aún un poco le molesta su lesión.

La diva aún se encuentra en “La Mary” su casa de Punta del Este luego de la polémica que generó su viaje en plena pandemia por el coronavirus y con todas las fronteras cerradas. Si bien algunos comentaron un posible regreso, por el momento Susana se quedará en Uruguay ya que está aprovechando el tiempo de confinamiento para hacer arreglos en su residencia. En el video podemos apreciar como muestra los nuevos colores de sus faroles y donde cuenta que pintó toda la casa.

Elbio Paolillo, director del centro donde se atendió Susana Giménez indicó en aquel momento que a la conductora se le había practicado un procedimiento de una luxación en el codo izquierdo, que fue realizado bajo anestesia general. En ese momento la diva de los teléfonos estaba cumpliendo con los 14 días de aislamiento obligatorio luego de ingresar al país vecino. Que si bien no tiene una cuarentena igual a la que se realiza en nuestro país era importante tomar los recaudos correspondientes para evitar una posible propagación del virus.

En las últimas horas, la uno de la pantalla chica compartió una foto vintage de un viaje y los internautas no le dejaron pasar un error que cometió. “Hoy viajamos a San Salvador de Jujuy. Mi última visita fue para grabar los títulos del programa en el año 2003” escribió junto a su foto en el hermoso paisaje. Los usuarios le respondieron a la diva que el lugar donde se encontraba era Tilcara y no San Salvador, aún así otros la defendieron de las acusaciones expresando que de todos modos se trataba de la provincia y de paso, más de uno le deseó una pronta recuperación.