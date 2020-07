Luego de varias semanas de angustia tras dar positivo en el test de coronavirus, el periodista Enrique Sacco se realizó un nuevo test y dio negativo. La noticia la contó en dialogo con Gente de Derecho, emitida por radio cooperativa. Feliz con esta noticia, comentó que ya se hizo el análisis para poder donar plasma. Además, para agregar más buenas noticias, Sacco comentó que su madre y su actual pareja, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal también se encuentran en perfecto estado y han dado negativo en el nuevo test.

Tanto la mujer de 88 años como Vidal se han realizado los estudios para poder donar plasma y poder ayudar a los pacientes contagiados que lo necesitan. “Los tres estamos felizmente bien, de alta y viendo la posibilidad de donar plasma. Ya hoy es una anécdota, hubo angustia pero ya pasó” comenzó diciendo Quique. “Podemos contar el final de la historia con felicidad.” Aseguró el periodista.

En cuanto a la posibilidad de conflictos en su lugar de trabajo al momento de recibir la noticias de su hisopado positivo, Enrique contó: “Yo ni bien me enteré del positivo de María Eugenia me comuniqué con la radio y con mi equipo. Todos se hicieron el hisopado y dieron todos negativos. Y se tomaron todas las medidas de cuidado necesario. Se dijo que fui irresponsable pero dejo en claro que cuando me enteré deje de ir a la radio.”

Para convocar a la gente a sumarse a donar plasma, el novio de la ex gobernadora tuvo grandes palabras de concientización. “El positivo de hoy es el que genera la parte inmune de mañana. Por cada persona que dona plasma, hay cuatro que pueden recuperarse. Hay un miedo lógico, pero hay que tener calma. El positivo que se recupera ayuda mucho al equilibrio inmunológico de la sociedad.” Finalizó diciendo.

Por su parte, María Eugenia Vidal, eligió las redes sociales para dar la buena noticia. “Volvimos a ser cuatro. Hoy finalmente con el alta llegaron mis hijos a casa.” Indicó por medio de su cuenta oficial de Twitter. Luego, el mismo posteo lo realizó en su perfil de Instagram donde agregó otras palabras: “Y un inmenso gracias al Dr. Javier Pollan, la Dra. Victoria Ceretti, el Dr Jorge San Juan, a @fernanquirosba y al Dr. Alberto Crescenti y todo el equipo del SAME por acompañarme, cuidarme y darme tranquilidad hasta que llegó el alta.”