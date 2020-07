El Gobierno le hizo hacer el curso a 500 agentes que ahora no puede absorber. Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Hernán Martel, al expresar que ingresaron 50 pero es imposible absorber a 500 policías al Estado. Son jóvenes que hicieron el curso y que hace un año están trabajando con la pandemia en la calle como becados, mal pagados y sin cobertura. Martel afirmó que no cumplen los mismos horarios que los efectivos y los instó a que aprovechen porque se están “formando”.

“Incrementan la formación como aspirantes, eso muy importante para ellos”, manifestó Martel en una polémica frase que buscaba escapar de un reclamo interno porque de 507 aspirantes solo 50 lograron salir en el Decreto que los incluye en la fuerza de seguridad. Es decir que 457 jóvenes esperan en vano ser nombrados porque el ministro explicó que es imposible para el Estado absorber a esa cantidad por la pandemia del Covid-19.

“El ingreso va a ser gradual en cupos de 50 y por orden de mérito. Es imposible que ingresen 500 personas en la Administración Pública de golpe, no hay soporte económico ni respaldo que pueda llevar adelante esos ingresos”, expresó el funcionario de Jalil asegurando que “los recursos que tiene el Estado están volcados prácticamente al cuidado de la personas”, en alusión al acento sanitario producto de la emergencia generada por el Coronavirus.

Martel manifestó que el ingreso será de manera paulatina y progresiva. “El próximo mes seguramente van a ingresar 50 agentes más y así hasta que ingresen los 500”, dijo Martel en Radio Valle Viejo sin precisar fechas, por ejemplo cada cuántos meses se harán estos nuevos nombramientos. Sin embargo aclaró que “ellos cobran una beca y el horario que están trabajando no es el que tiene un agente que hoy forma parte de la fuerza de seguridad”.

El Gobierno tendrá que revisar los tiempos y los recursos antes de llamar al próximo curso para ingresar a la Policía porque aun estarán los agentes del curso anterior que no ingresaron. Martel negó improvisación en este aspecto y dijo que el Gobierno tuvo gastos extraordinarios y citó como ejemplo el alto costo de los testeos para descartar Covid-19. “No se sabía, no se conocía lo que vivimos hoy, no es improvisación sino situaciones inesperadas”, concluyó.