En las últimas semanas no se habló de otra cosa que no sea el Cantando por un Sueño. Uno de los primeros participantes que confirmaron fue Lizardo Ponce, quien de cantar no sabe mucho pero apuesta a ser uno de los más prometedores del certamen. Sus seguidores se encargaron de hacer circular en las redes sociales videos del influencer entonando, y él mismo canta en Yanardo, el programa de Instagram que hace junto a Yanina Latorre. El instagramer participará junto a Lucía Villar y Marie Perticari.

Ayer por la noche, compartió en su cuenta de Twitter parte de un chat entre él y Tini Stoessel. En él se puede observar que la cantante citó un audio que le reenvió el influencer, y le replicó con una risa kilométrica. “Le mostré un adelanto a @TiniStoessel de mi primera canción del #Cantando2020 y por suerte recibí todo su apoyo. Gracias”, escribió el periodista con cierta ironía. Y varios famosos se sumaron al posteo. “No se si está bien lo que te voy a pedir pero ¿puedo escuchar?”, le suplicó Jay Mammon, quien también participará del reality. “No JAY! No no y no!”, expresó Lizardo.

“Te quiero tantoooo ….. me siento algo indentificada en el canto”, se sumo Karina Jelinek. “Jajajajajajajajajajajajajajajaj te hundió. Amooooo”, continuó Cinthia Fernández. El influencer se encargó de repostear todo, demostrando que no le ofenden las burlas ni las críticas. Sus seguidores le pidieron con impaciencia que comparta el audio. No obstante, hace poco entonó algunas notas en un vivo con Yanina Latorre, cuya hija también formará parte del Cantando, pero demuestra tener mas facilidad en el arte.

Le mostré un adelanto a @TiniStoessel de mi primera canción del #Cantando2020 y por suerte recibí todo su apoyo. Gracias ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/apZqHWc98I — lizardo (@lizardoponce) July 12, 2020

Laurita Fernández, quien co-conducirá el certamen junto a Ángel De Brito, tampoco se quedó atrás. “Jajaja muero por escucharla!!!!!!”, le respondió a Ponce. “Cada vez falta menos”, anunció el instagramer. “Voy a estar esperando que aparezca tu nombre en la rutina! La fuerza está contigo”, continuó la bailarina. De brito, se sumó con sarcasmo pero optó por citar a un usuario que se encargó de publicar un video del influencer cantando. “Qué bien entonás @lizardoponce ¿podés cantar esto en @LosAngeles_ok mañana?”, comentó el periodista en alusión a la participación de hoy de Lizardo en LAM.

Se especula que el certamen comenzará en agosto. Ya son 16 los famosos convocados al Cantando. Ayer De Brito confirmó a Facu Mazzei, Cande Molfese, Federico Salles y Agustín Sierra. En Twitter, las cuentas bromean con que el reality tendrá que continuar en el verano debido a la cantidad de confirmados que hay. El jurado también ya se encuentra cerrado. Quienes se encargarán de juzgar a los participantes son Pepe Cibrián, Karina “La Princesita”, Nacha Guevara y Moria Casán, quien será bastonera.