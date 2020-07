Roberto García Moritán formó parte de un nuevo programa de Pampita Online donde le mostraron las fotos más sexys de la modelo argentina. Porque, sin lugar a dudas, Pampita es una de las mujeres más lindas de nuestro país y de las más queridas por el público y todo eso, quisieron compartirlo con su esposo. Si bien Carolina se mostró un poco sonrojada con esta faceta suya que le mostraron, el empresario gastronómico tuvo palabras muy dulces para ella después de ver el video.

“Cuando veo estas fotos muero de amor, de la misma forma en que muero de amor cuando la veo a la mañana con cara de dormida, a la tarde o a la noche con ruleros. La verdad es que me parece espectacular” dijo muy enamorado y causando el suspiro de todas las compañeras de Carolina en el panel. “¿Cuándo uso ruleros mi amor? ¡Ya no se usan más!” le respondió la conductora, muy enamorada pero sin dejar pasar el detalle de antaño mencionado por su marido.

“Me da vergüenza que le hagan hacer esto pero es verdad que no le importa nada. Estos tres meses estuve en jogging, rodete, cero make up y él seguía viéndome linda. Uno se fija en otras cosas” sentenció enamorada Ardohain. Sin dudas, el matrimonio está pasando por una gran etapa de su relación, la modelo ha contado que la cuarentena los ha unido no solo como pareja sino como familia, ya que los hijos de ambos se encuentran junto a ellos pasando este difícil momento y a pesar de todo han sabido conectarse.

Hace unos días, Moritán compartió una imagen de Caro en sus historias de Instagram donde se la ve sentada en la cama, despeinada, con una remera larga muy de entrecasa sin nada de maquillaje y disfrutando de una deliciosa comida. “Te amo tanto” le escribió Roberto en la foto, dejando cero dudas a que su esposa le parece bella de todas las maneras en las que se ve. La pareja se caso a fines del año pasado luego de 2 meses de noviazgo y ya llevan 8 meses de casados.

Como sabemos, Carolina ha pasado por muchos momentos desafortunados en el amor, el último y más doloroso lo vivió con Benjamín Vicuña, padre de sus hijos, cuando descubrió su relación con la China Suárez. A pesar de tantas polémicas han logrado recobrar la paz y cuando le consultaron por el recientemente, Pampita no dudó en responder con palabras maravillosas sobre su ex pareja, sobre respecto a su rol como padre.