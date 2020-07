Andy Kusnetzoff dio positivo para coronavirus. La noticia la dio a conocer el mismo en su programa “Perros de la calle” de Fm Metro, por medio de una comunicación telefónica. Por el momento se encuentra internado en el Sanatorio de La Trinidad. En la comunicación les relató a sus compañeros de radio y a los oyentes de que manera fue la secuencia que lo llevó a realizarse el hisopado.

“Yo estoy bien, pero el sábado, en la misión solidaria, llegué medio baqueteado: estaba con un poco de tos. El domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca. Por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el COVID-19.” Relató el conductor. Sin desanimarse Andy comentó que trata de verlo como algo positivo porque podrá donar plasma pronto para ayudar a otros pacientes con esta enfermedad que lo necesiten.

Luego de comunicar la noticia en la radio, Andy compartió a través su estado de salud por medio de Instagram. “ Hola a todos. Les quiero compartir que el sábado por la noche empecé a sentir dolor de cuerpo y tos. Me hice el hisopado y me dio positivo. Estoy bien y aislado. Mi familia está bien. Cuídense mucho.” Escribió el papá de Helena.

Las últimas personas con las que el conductor de PH tuvo contacto fue con Flor Vigna, Romina Malaspina, Benito Fernández y Christophe Krywonis el día martes, ya que fueron los invitados a su programa que salió al aire el día sábado. Luego de conocer el resultado de su hisopado, el mismo Kusnetzoff se encargó de llamar a cada uno de los que integraron el ciclo ese día para contarles la situación y pedirles que se cuidaran e informaran ante cualquier síntoma.

Esta tarde, en Intrusos cada uno de los famosos que visitó el ciclo emitido por Telefe, brindó sus palabras y expresaron estar bien hasta el momento y que esperan que no suceda nada ya que en el programa se tomaron todos los cuidados correspondientes para cumplir el aislamiento social. Por ahora la única preocupación estaría en la conductora de canal 26, Romina Malaspina, ya que luego de participar de PH visitó Mamushka, programa conducido por Mariana Fabbiani. ¿Qué pasará con los programas de televisión y los contagios masivos dentro de los programas? ¿Será este el momento de parar por un tiempo?