Charlotte Caniggia estuvo un poco desaparecida los últimos meses. Sin embargo, hace unas semanas volvió con todo y protagonizó una acalorada discusión con Yanina Latorre en Pampita Online. La mediática debía comenzar su carrera como panelista, pero no duró más de un día. Luego de la pelea, afirmó que la angelita era una “vieja loca”, y al día siguiente faltó al ciclo televisivo. De su boca no se escuchó ninguna declaración. No obstante, su manager afirmó que renunció debido a que no le gustó el trato que recibió por parte de la producción, y que se sintió expuesta.

Más allá de eso, la hija de Mariana Nannis se encuentra instalada en la Ciudad de Buenos Aires. Desde su departamento comparte varias fotos y videos a través de sus historias de Instagram. Lejos de la Charlotte extravagante, que suele exhibirse con vestimentas de diseñadores famosos, en la cuarentena optó por un look más de entrecasa. En sus posteos se la puede ver con pijamas y pantuflas. Lo que no le quita su glamour característico.

Pantalón y top blanco, con una bata y pantuflas rosas, todo de polar. Así es cómo se mostró la modelo en las redes sociales. Si no fuera por la pandemia, la melliza de Alex Caniggia podría vestir ese conjunto para dar una nota, o pasearse por el frío invierno en la ciudad. Su perfil de Instagram se encuentra repleto de fotos de la ex participante del bailando, con distintos looks y una gran cantidad de prendas caseras. Minutos más tarde publicó un tierno video con su mascota, quien descansa recostada encima de ella.

Hace unos días la mediática participó de una pelea con la enemiga de su madre, Yanina Latorre, quien fue entrevistada en un móvil de Pampita Online. La conductora le pidió que le de un consejo a Charlotte como panelista. Sin embargo, no se esperaba semejante respuesta. “No me gusta como panelista. Me parece que no tiene contenido y hace que después el resto quede mal. ¿Sobre qué puede opinar si ni siquiera sabe quién fue Napoleón Bonaparte?”, atacó la integrante de Yanardo, el programa que lleva a cabo a través de Vivos en Instagram.

En ese momento, Caniggia no replicó. No obstante, cuando la panelista de LAM finalizó la nota, la modelo aseguró: “A mi me cae re mal Yanina, me parece una vieja que está mal de la cabeza. La gente vieja no quiere que entre gente nueva a la tele. No puede opinar de nada si vive hablando pavadas”. A pesar de que al aire no manifestó ninguna emoción, al volver a su casa tomó la decisión de renunciar, puesto que sintió que “la producción no la cuidó y la expuso a esa situación”. Pampita afirmó que si quiere volver, “su lugar continúa disponible y ellos tienen muchas ganas de que ella este”.