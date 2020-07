El pasado martes 7 de julio, Petrona Cristina Centeno apareció muerta en su domicilio en Villa Pomán con más de 40 puñaladas en su cuerpo. Rápidamente, la Justicia actuó y pudieron detener a uno de los sospechosos. Lucas Yael Carrizo se quebró, confesó el crimen, pero dijo que no había actuado solo, sino que había tenido la complicidad de otra persona. Por esta razón, la Fiscalía, a cargo de Soledad Rodríguez, ordenó la inmediata detención del otro joven.

El caso viene generando gran conmoción en la localidad de Villa Pomán. La víctima era una señora muy querida en la localidad, mientras que el principal sospechoso tiene un frondoso prontuario. La policía pudo actuar rápido, y gracias a los descuidos del asesino, lograron encontrar un monedero de Centeno, que sería el móvil del crimen, y una campera llena de sangre que le pertenecía a Lucas Yael Carrizo. Por esta razón, la Fiscal, Soledad Rodríguez, ordenó la detención del masculino.

El sábado a la noche, Lucas Yael Carrizo declaró ante la Justicia. En esa declaración, el joven confirmó que había asesinado a Petrona Cristina Centeno. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue que aseguró que no actuó solo, sino que tuvo la ayuda de un amigo. Según la información que brindaron las fuentes judiciales, el cómplice estuvo bebiendo cervezas con el principal sospechoso horas antes del crimen de la señora.

Carrizo aseguró que su amigo lo había acompañado hasta la entrada de la casa de la víctima. Allí, él quiso abrir con un machete, pero este se rompió y su compañero lo ayudó a entrar pegándole una patada a la puerta. Una vez adentro, el joven explicó que le pidió “por favor” a su cómplice que se vaya “porque no quería involucrarlo”. Acto seguido, el presunto autor del crimen le dio dos puntazos en la nuca a la anciana, que cayó al suelo. Como su acompañante no se había ido, este le pidió combustible para quemar la casa, pero el otro se retiró “asustado” y no volvió.

Carrizo se sometió a una prueba psicológica

Al escuchar la terrible declaración de Carrizo, los investigadores pidieron que se realice una pericia psicológica para verificar los dichos. Por esta razón, el principal sospechoso se sometió este domingo a la entrevista que le realizó la perito psicóloga del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), Miriam Carrizo. Luego de la prueba, se confirmó que el supuesto autor del crimen de Petrona Cristina Centeno no fabula y es totalmente imputable.