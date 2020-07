Daniel Urcía, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) habló de los protocolos y medidas sanitarias en las plantas frigoríficas debido a la situación transcurrida en Natilla S.A., destacando que existen disposiciones y políticas protocolares estrictas que los trabajadores cumplen en los frigoríficos, incluso desde antes de iniciada la pandemia.

Recurriendo al compromiso de los trabajadores, desde la FIFRA aseguraron que se utilizan protocolos rigurosos creados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, Senasa, Superintendencia de riesgo de trabajo, la Federación de la Carne y las Cámaras empresariales. Fueron aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación y garantizan la salud de los miembros del personal, de los clientes y consumidores.

Urcía destacó que “en todos los antecedentes de plantas con casos positivos de coronavirus las autoridades de salud y COE local autorizaron la continuidad del trabajo en 24 o 48 horas. Esto se debe a que es una de las actividades considerada esencial desde el primer día”. Resaltando también, que los miembros contagiados no trabajan en el área frigorífica, sino que son transportistas.

Urcía también aseguró que de no haber personal de producción con casos positivos, no hay motivo alguno para cerrarlos y de haberlos, se aislarían a aquellos que mantuvieron contactos estrechos con los miembros positivos de covid-19. “Hasta ahora la empresa Natilla demostró responsabilidad y compromiso, la cadena de abastecimiento de la carne no se puede parar”.

Dijo también que es contraproducente cerrar una empresa de tal magnitud como lo es el frigorífico Natilla, ya que en Catamarca provee al 70% de los comercios locales y de cerrar, llevaría a los comercios a recurrir a la faena ilegal dando lugar al riesgo de contraer otras enfermedades. En este marco, Urcía destacó la importancia de que las empresas cumplan con los protocolos para continuar brindando el servicio a la comunidad.