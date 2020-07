La familia Heredia pasa un mal momento. Alexis padre de Ever está desesperado en Fiambalá. Valeria, madre del joven no lo deja ni a sol ni a sombra. Ever tiene leucemia y lo derivaron de nuevo de Fiambalá a capital pero no al HSJB sino al Monovalente “Dr Malbrán”. Ingresó el domingo y hoy todavía no están los resultados del hisopado. “Me dan ganas de salir y sacarlo a mi hijo, no me importa que me metan en cana” dijo Alexis a El Aconquija.

“Esto deja mucho que desear, no sé quién será responsable pero me dan ganas de salir como sea, y sacarlo a mi hijo no me importa que me metan en cana. No puede estar en ese lugar específico para el Covid-19 con las defensas bajas por su problema de salud sin ninguna solución y nosotros con la angustia. A ninguna familia le tiene que estar pasando esto, estamos hablando de la salud”, remarcó el albañil Heredia y padre de Ever.

“No te quieren contestar los mensajes. Por qué me bloquean, qué tienen que ocultar. Tengo que ir a la casa del Gobernador o de la directora”, se preguntó Alexis añadiendo “si tengo que mover cielo y tierra lo voy a hacer”. Agregó: “Mi hijo como todo ser humano debe ser tratado como tal. A esta hora debería yo estar feliz, agradeciendo la atención a Ever y no peleando con los responsables y el sistema”.

“Uno nota las falencias tanto en Fiambalá como en la provincia. Quién se hace cargo de un contagio ahí. Nadie, porque todos se van a desaparecer como lo están haciendo ahora. Lo llevaron y lo tiraron como perro ahí. Nadie lo fue a ver, nadie fue a preguntar nada. Qué está pasando”, expresó el albañil que no puede salir de su casa porque cuando le negaron el Monovalente de Fiambalá los dejaron a todos en cuarentena, después derivaron otra vez a Ever.

“El colmo de los colmos, tengo que acudir a los medios porque no tuve ni siquiera una repuesta seria de algún médico a cargo. Esto es total abandono de persona, más en su estado delicado con leucemia no puede ser que desde el domingo a las 7 de la tarde que le hicieron el hisopado para luego sea su traslado que hoy martes no tengamos noticia de nada”, suspiró con impotencia Alexis advirtiendo que ya no mide consecuencias. A pesar de los reclamos de Heredia, la ministra Palladino parece que no está enterada de esta situación.