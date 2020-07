Si hubiera más controles todo sería distinto. Si hubiera controles eficientes, porque controles hay pero es como si no lo hubiera. Si hubiera justicia, estaríamos mucho mejor pero ese servicio permanece cuestionado. No es eficiente, hasta con nichos de corrupción o tráfico de influencia. Como sea, nos acostumbramos a lo anormal y seguimos cayendo. Aquí alguien vende la ropa de trabajo de la municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca en las redes sociales y no pasa nada. Nunca pasa nada.

La policía de Catamarca anunció un escuadrón virtual. Una patrulla para hacer un rastrillaje en las redes que pueda dar con este tipo de delitos pero se repiten una y mil veces. Es una cadena, una secuencia de actos sin orden. Si hay incluso paros y reclamos por falta de indumentaria de trabajo no puede ser que después alguien venda por la web la ropa, botines, etc. y no se dé con los delincuentes que se aprovechan del sistema.

Qué tan difícil puede ser simular la compra para da con el vendedor y darle un escarmiento o castigo ejemplar para otros que tengan las mismas ideas. Pasan los delitos por las narices de los responsables que explican el estado actual de cosas pero nadie parece tener la intención de corregirlas para salir del círculo vicioso en el que hemos caídos. Mañana habrá otro paro para que les den más ropa y pasado mañana otra vez alguien lo venderá descaradamente por el “face”.

Los fiscales son rápidos para imputar a los que creen adversarios políticos del Gobierno de turno pero no se hace tiempo para investigar delitos de corrupción estatal y cuando se trata de llegar a fondo ya no tiene recursos ni ganas. Ven los delitos que quieren ver, lo otro se lo dejan para Dios. Una sociedad estructurada de esta manera no puede tener futuro. El choro seguirá choreando y el funcionario corrupto seguirá pagando a jueces y periodistas corruptos para que no salte la verdad.

No sólo hay delitos (pequeños y grandes) también hay controles ineficientes y ausencia de justicia. Una cosa explica la otra. Con mayores controles y una justicia eficiente tendríamos menos delitos. Menos rateros en la calle y más ladrones de guantes blancos en el Penal. Pero parece que ese sistema que todo el mundo reconoce como “ideal” no le conviene a muchos pues los rateros suelen ocupar el tiempo de la prensa oficialistas para no hablar de políticos corruptos.