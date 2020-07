Flavio Mendoza es uno de los artistas más talentosos del país, además de un gran empresario. En 2011 estrenó su show “Stravaganza”, el cual se convirtió en uno de sus trabajos más exitosos que desde ese momento, no dejó de ser furor en las carteleras de los teatros. Sin embargo, hace unos días confesó para el programa radial Polino Auténtico, que no se encuentra atravesando un buen momento económico. La cuarentena afectó a todos y las personas necesitan volver a trabajar para sustentarse.

“Necesitamos trabajar, hay gente a la que no le puedo pagar”, se lamentó el coreógrafo. Y continuó: “Yo ya no puedo bancar mucho más. En dos meses me fundo. Tengo muchos sueldos, mucha gente que depende de mí y ya no sé de qué disfrazarme”. Hace unas semanas participó en Podemos Hablar, el ciclo televisivo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefé, donde confesó que tiene todos sus proyectos parados.

Hoy en día, el único ingreso que tiene Flavio son las clases online y su participación como jurado en Corte y confección, el programa de moda. Ese sueldo lo utiliza para poder cubrir el sueldo de los 280 empleados que tiene a cargo, entre el circo, el teatro y las escuelas. En el certamen que conduce Andrea Politti, aseguró: “Tengo mucho miedo de que si esto no se resuelve haya un problema social. Creo que la gente se está hartando. Yo la estoy pasando mal como todo el mundo pero hay gente que la pasa peor. Me duele en el alma cuando me llaman para pedirme algo y no sé qué decir”.

En el programa radial de Polino, el ex jurado del Bailando por un Sueño manifestó: “Tuve que vender mi departamento que valió todo mi esfuerzo. Tengo una deuda muy grande con el circo”. Y reflexionó: “Ya no se puede sostener, necesitamos trabajar de alguna forma. Hay gente que se está muriendo de hambre”. Asimismo, se quejó del actual gobierno. El bailarín reveló que pidió créditos pero no se los otorgaron, y por eso tuvo que vender el inmueble. “En este país a la gente que da trabajo y produce la castigan. Los artistas no pueden presentar proyectos y esperar. ¿De qué me están hablando? ¿Dónde está la ayuda?”.

“Es necesario trabajar, y empezar de alguna forma con los protocolos. Creo que la solución para esto es empezar a trabajar de a poco como se pueda. Esperemos que no arranquen de repente sólo con el fútbol, porque todos necesitamos laburar”, concluyo Flavio. En Corte y confección, también expresó: “Yo tengo el teatro de calle Corrientes cerrado y un montón de gente me llama para ver cuándo volvemos. No me quiero emocionar, pero me llaman hasta para pedirme para comer, eso es duro, todo esto es difícil. Yo estoy juntando para muchos artistas que no tienen para comer”.