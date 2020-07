Flor Vigna siempre fue muy activa en las redes sociales. Sin embargo, ahora con la cuarentena, la cual se encuentra transitando sola en su departamento en Buenos Aires, su contenido se acrecentó. La actriz es furor en Tik Tok, la divertida plataforma para subir videos, en la que cuenta con casi un millón de seguidores. Hace poco, la ex Combate confesó que la actuación es una de las cosas que más le gusta hacer. En la red social demuestra ser muy buena en el arte interpretando imitaciones con audios que selecciona.

Hace unos días reveló cuál es su talento oculto: introducirse en la boca un canelón entero, y luego comerlo. “No creo que tenga mucho levante por comerme un canelón pero bueno, tampoco voy a desperdiciar mi don lastrador”, escribió la influencer en el epígrafe de la publicación. Sin embargo, los usuarios de Tik Tok son peores que el F.B.I. y no le creyeron: “Se nota que cortaste el video y no te lo comiste de una”, manifestó @alychavez23. “Exacto, hizo eso”, le replicó otra cuenta.

Luego realizó otro posteo en donde reencarnó la voz de una española y aseguró que “hace una semana que no lava los platos”. “Joder, me he hecho la dormida para no tener que fregar los platos y me he quedado dormida de verdad. O sea, he caído en mi propia trampa, ni en mí misma puedo confiar”, imitó la actriz con el gran carisma que la caracteriza. Ese día también participó en Podemos Hablar, el ciclo televisivo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefé, donde confesó detalles de su ruptura con Nico Occhiato, y su primer cita fallida al terminar la relación.

A su vez, en la última semana realizó una publicación en donde le agradece a su progenitora por su buen físico. “Me acabo de enterar que los animales no se pueden contagiar coronavirus. Gracias mamá por haberme hecho una perra”, recitó Flor de una manera muy graciosa, exhibiendo sus abdominales. “Sos lo más”. “Hermosa”. “Perrísima”. “Te amo”. Esos son algunos de los comentarios que le dejaron sus fans. Vigna participó en Combate, donde al igual que Mica Viciconte, consiguió un enorme grupo de fanáticos que la apoyan en cualquier proyecto que realice, y fueron los que lograron que gane el Bailando por un Sueño dos años consecutivos.

El pasado sábado, la bailarina fue invitada a Podemos Hablar y rompió en llanto al referirse a su ex, Nico Occhiato. “Me emociona porque lo quiero más allá de otra cosa, es como un amor de hermanos, nos hicimos muy bien. Es un amor infinito que en este momento no se da por otras cosas. Te amo y siempre te voy a amar. Es una persona que marcó mi vida desde otro lugar que trasciende los géneros”, afirmó Flor. Y concluyó: “Llegamos a una conclusión muy linda, en donde yo le decía ‘te amo más allá de hombre’. No es que nos calentamos, pero sí hay ganas de contarle un problema familiar”.