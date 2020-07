En la jornada de este martes, llegó un avión a Catamarca con insumos para los hospitales de la provincia. Los mismos son fundamentales ante la aparición de casos en todo el territorio. Estos elementos son un aporte de la nación, pero el gobierno provincial tuvo que poner una aeronave propia para poder buscarlos. Igualmente, el gobernador, Raúl Jalil, se mostró agradecido con el presidente por el equipamiento.

En la mañana de este martes, el gobernado de la provincia, Raúl Jalil, utilizó sus redes sociales para mandarle su agradecimiento al presidente de la nación y al Ministro de Salud. En su publicación, el mandatario expresó: “Gracias Alberto Fernández y Ginés González García por este aporte fundamental para afrontar la pandemia. Este equipamiento e insumos nos permiten fortalecer el sistema sanitario de cara al Covid-19″.

¿Qué insumos recibió Catamarca?

Se trata de cinco respiradores y cinco monitores multiparamétricos, 34 kits PCR BGI, 1 Enhence Buffer MGI, 1 kits de extracción MGI, 2.000 hisopos y 24 sisteg para laboratorio, que llegaron esta tarde al aeropuerto “Felipe Varela” en el avión de la provincia, enviados por el Ministerio de Salud de la nación, destinados al fortalecimiento del sistema sanitario de Catamarca para dar respuesta ante la situación epidemiológica que atraviesa la provincia.

La ministra, Claudia Palladino, expresó que “como Catamarca no contaba con infectados de Covid-19 hasta el pasado 3 de julio, el gobierno nacional, en su mirada inclusiva y justa, obviamente priorizó a aquellas ciudades que tenían casos. No obstante, ni bien el Ministerio de Salud de la nación se enteró de que teníamos los primeros casos confirmados, se comunicó con nosotros y se convino un refuerzo de reactivos”. La titular de la cartera provincial aclaró que la llegada de este lote de reactivos no se debe a que falten.

“Cómo debíamos ir a buscarlos, el gobernador Jalil dispuso que el avión de la provincia viaje a Buenos Aires a buscar estos elementos. Estamos realmente agradecidos del apoyo constante de nación en todo sentido”, remarcó Palladino. Sobre los insumos para laboratorio, Verónica Campi, directora del Laboratorio Central, explicó que “los 34 kits PCR son para realizar 1.700 test. Los 24 sisteg son los triples envases para trasladar muestras”.