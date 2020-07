Jorge Rial se distingue por denunciar y criticar a políticos y periodistas, más que nada a aquellos que son afín a Cambiemos, el partido de Mauricio Macri. Desde que asumió Alberto Fernández, el periodista se mostró muy a favor del actual gobierno. Sin embargo, el conductor de Intrusos no se encuentra atravesando un buen momento durante la pandemia. Big Bang News, el medio del mediático, comenzó a sufrir problemas económicos por la falta de lectores.

En diciembre de 2014, Rial se asoció con el empresario Miguel Ángel Pires, con quien fundó la Quinta Columna S.A., con el fin de brindar publicidad. Poco tiempo después, crearon Big Bang News, un sitio web de noticias, con una propuesta que mezclaba entretenimiento y política. En 2015 publicó en su cuenta de Twitter: “Orgulloso de Big Bang News. Elegido en tercer lugar como el más consultado por los famosos”. Anteriormente el periodista lanzó Revista Paparazzi y Primicias Ya.

Sin embargo, se hizo de público conocimiento que el medio ya no funciona tan bien, sobretodo por la baja de lectores, lo que generó que el sitio deba pedirle un aporte a su audiencia para sustentarse. Muchos usuarios en la red social del pajarito consideraron este hecho como “karma”. “La gente que labura en Big Bang News no lo merece, es trabajo y no nos debemos reír, pero que bien saber que Jorge Rial necesita plata, con este Gobierno que el eligió. Excelente”, manifestó @Feeacosta. “Rial se está fundiendo. Dejó un tendal de trabajadores en la calle y ahora anda pidiendo limosnas en su sitio -que no lo lee nadie-“, aseguró @Elpresto2ok.

Un saludo para @rialjorge al q ya no le dan tantos sobres como antes, y en su sitio de mierda @bigbangnw sale a pedir dinero a los pocos lectores que le quedan…



Primero Tinelli y ahora Rial.



SOY UN MUCHACHO FELIZ pic.twitter.com/LymvezF3U6 — El Presto (@ElPresto2Ok) July 13, 2020

Hace unos días, el conductor de Intrusos criticó duramente a los hermanos Viale. En La noche de Mirtha, Juanita Viale realizó una pregunta que dió mucho de que hablar. En el programa le consultó a sus invitados: “Y, ¿termina el Gobierno? ¿termina el mandato?”, haciendo referencia al actual régimen. Muchos consideraron que fue un comentario golpista, debido a que en democracia se supone que todos los gobiernos terminan su mandato. El periodista aprovechó su cuenta de Twitter y le escribió: “Cuando vivís en una nube de pedos”.

En consecuencia, Juana se disculpó primero a través de la red social, y luego en el ciclo televisivo, donde aseguró: “Yo apoyo al gobierno para ir siempre por una Argentina unida y en libertad para que nos vaya bien a todos. Mi opinión no está sobre la mesa, solo pregunto y lo hago en la dinámica de un programa de televisión. Jamás atentaría contra la democracia porque nací en ella, vivo en ella y ojala muera ella”. Luego, Rial citó el titular de una noticia que exponía: “Juana Viale habló tras su polémica pregunta sobre Alberto Fernández: ‘Yo no soy una operadora política’”. A lo que el periodista concluyó: “Ese es el hermano”, refiriéndose a Nacho Viale. Parece que la guerra con los nietos de Mirtha Legrand seguirá dando de que hablar.