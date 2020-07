No hace mucho, Pampita regresó con su ciclo televisivo Pampita Online, del que se habría tomado un descanso durante la primera parte de la cuarentena obligatoria. Sin embargo, no transcurrió ni media semana y la modelo ya se vió implicada en varias polémicas. Una de ellas y la más llamativa, fue una pelea que protagonizó con Mariana Brey, en Hay que ver. La furia de la conductora apareció cuando la periodista reveló que Pico Mónaco rompió todo vínculo con la modelo cuando salieron a la luz los videos en los que se lo ve manteniendo una agitada y hasta violenta discusión con la empleada doméstica de la conductora.

Y no terminó ahí. Al día siguiente, Pampita reposteó unas imágenes que compartió la angelita, en donde se ven capturas de un chat que mantuvo la ex jurado del Bailando, con Rial. Allí escribió: “No te metas conmigo que sé lo que le hiciste a tu hijo”. Lo que concluyó con la iniciación de acciones legales por parte de la panelista de LAM, en contra de la modelo. No obstante, la esposa de Roberto García Moritán eliminó los tuits y alegó que fue hackeada. Algo que nadie le creyó: “Es la única persona a la que la hackean y a la media hora recupera la cuenta”, declaró Tartúfoli en Confrontados.

La guerra parecía calmarse, hasta que apareció una foto de Mariana Brey junto a Puli Demaría en el estudio televisivo donde se graba Bienvenidos a bordo, el popular ciclo televisivo que conduce Guido Kaczka en El Trece. Apenas vió la imagen, Ángel De Brito la compartió en su cuenta de Twitter y escribió: “La puntería de Puli Demaría para las fotos es maravillosa”. Vale recordar que el año anterior se generó un revuelo por un posteo en el que se la ve a la mejor amiga de Pampita junto a la China Suárez, la actual pareja de Benjamín Vicuña, con quien tiene dos hijos en común.

En la imagen se la puede ver a Puli abrazada con la ex Casi Ángeles en una fiesta del elenco de la ficción “Argentina Tierra de Amor y Venganza”. En ese momento, se generó un gran alboroto en las redes sociales, donde tildaron a la DJ de traidora por fotografiarse con la rival de su amiga. Luego, Demaría le pidió disculpas en vivo a Carolina, donde se mostró muy angustiada por lo que se generó en torno a la foto. “La conozco hace 22 años, para mí Caro es Caro, no es Pampita. Entonces no mido”, manifestó la panelista de Pampita Online.

“A la China la veo como la mujer de Benja. Entonces ahora aprendo que si me piden una foto yo tengo que cuidarla a mi amiga, porque la terminé perjudicando a ella”, concluyó entre lágrimas. No obstante, su amiga la consoló: “A mí no me duele nada, estoy más allá del bien y del mal. Estoy en otra sintonía con todo. Y mis amigas son mis hermanas. Soy incondicional a ellas”. Por el momento, no se conoció la postura de la modelo con respecto a la nueva fotografía de su compañera junto a Mariana Brey. ¿Se enojara?