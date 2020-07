Lali Espósito sin dudas está en su mejor momento musical, actoral o de lo que se proponga, porque en todo lo que hace tiene éxito. Luego de pasar más de 60 días en cuarentena en Argentina, la actriz se volvió a Madrid donde se encuentra rodando las escenas de la serie Sky Rojo, para Netflix España. En plena pandemia lanzó una nueva canción que formará parte de su cuarto disco, y por el que agradeció a sus fans “por el amor que le están dando”. La joven cantante realizó hace unos días un show por streaming, que contó con la presencia de más de un millón de personas.

Este sábado cantó desde Europa a través de BeAppLive, la aplicación que te permite ver conciertos. Sin embargo, apenas comenzó la plataforma se cayó: “Todos ustedes fans, gente que entró a ver este concierto, crashearon el servidor de la cantidad de personas que son. Más de 137.000 intentando entrar. Eran tantos que se cayó el servidor y no puedo hablar”, expresó la ex Casi Ángeles a través de sus historias de Instagram. “Gracias porque esto es una locura. Todo esto que pasó es porque ustedes son un montón y es un honor. Ahora me puse nerviosa”, confesó la bailarina.

En ese momento, Lali expresó en la red social del pajarito: “Chicos entraron mas de 400,000 personas a ver el concierto online antes que comience y explotaron el servidooooooooorrrrr”. Según reveló @LxtinoGang en Twitter, la famosa que cuenta con uno de los fandoms más grandes de Argentina, rompió el record “del show en vivo de una artista latina con más likes (2.6 millones) en la historia de la aplicación de BeApp”. Ayer aprovechó su cuenta de Instagram para manifestar cómo lo vivió. “Intentaré contarles lo que siento. Expresarles lo que me pasa cuando ustedes me hacen vivir estas experiencias tan especiales”, comenzó la actriz.

Chicos entraron mas de 400,000 personas a ver el concierto online antes que comience y explotaron el servidooooooooorrrrr 😱💘🤭 — Lali (@lalioficial) July 11, 2020

“Estoy en un momento de mi vida y mi camino artístico donde mi prioridad es reinventarme. Poner sobre la mesa lo vivido e intentar entender hacia dónde quiero ir y quien soy hoy. Pero sobre todo conectarme con el deseo más profundo”, continuó Espósito. La actriz parece lograr hacer siempre lo que se propone. Sin embargo, declaró que a veces se siente “perdida, confundida, sin rumbo, desilusionada, medio loca, ‘sapo de otro pozo’ y acelerada”, un detalle que no muchos conocían. Y continuó: “Si hay algo que me guió toda mi vida fue la intuición”.

En relación al show que llevó a cabo por streaming, expresó: “El sábado hice mi primer concierto a través de una app y ustedes batieron récords de audiencia y likes para una artista latina, del sur del mundo, con números que no puedo terminar de comprender porque…wow!! Lejos de alimentar mi ego esto me demuestra qué es lo realmente importante. Y mi intuición y mi corazón me dicen que lo importante siempre, en definitiva, es ser yo misma”.

“Aunque aveces la ‘industria’ me quiera ‘adoctrinar’ o llevar hacia otros lugares, confío siempre en que lo que sienta hacer es lo que vale! Ustedes me muestran el camino constantemente y me hacen sentir no solo amada, sino segura! Quiero agradecerles con todo mi corazón el lugar que me dan en sus vidas y que me quieran siendo Lali“, concluyó la bailarina y provocó una lluvia de comentarios, en donde le expresaron cuanto la apoyan y quieren. “Bien dicho” A no traicionarse! Te mereces tu presente!”, le dedicó Benjamín Rojas.