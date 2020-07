El proyecto integrado Alumbrera-Agua Rica tiene esos contratos que el Gobierno evita publicar pero que finalmente trascienden volviendo en vano esas actitudes oficiales arcaicas. Quieren separar la responsabilidad sobre los componentes de la mina (Open pit, Escombreras, Planta, Dique de colas) quedando las escombreras para YMAD. Si no hay forma de diferenciar esos elementos porque es un solo proceso, inseparable, si pasa algo ¿quién se hará cargo?

Si no se puede separar técnica y ambientalmente, se supone que tampoco pueden figurar de esa forma en un papel. En otras palabras todos los componentes mineros, Open pit, Escombreras, Planta, Dique de colas están más arriba y tiene una sola salida: el Rio Vis Vis. Toda posible fuga de drenaje acido de las escombreras, sea superficial o subterránea, repercute en el rio. Así que, si se pone compleja la situación, quién será el responsable y cómo se arreglará.

El nuevo operador del proyecto integrado Alumbrera-Agua Rica tiene que hacerse cargo de todos los componentes porque las escombreras están ligadas a los otros componentes. No se puede decir me hago cargo de estas dos cosas y las otras no. La relación de las Escombreras, el Dique de colas y el Río Vis Vis es incuestionable, está demostrado que todo forma parte de un sistema cuya salida es la cuenca del río.

La Escombrera de la que se quiere hacer cargo YMAD es dos o tres veces más contaminante que el Dique de colas. Están las escombreras de Alumbrera y las de Bajo el Durazno. Tengamos en cuenta que va estar al menos 2 años más Glencore y 30 años Agua Rica, si el proyecto finalmente se aprueba para ser la continuidad de Alumbrera. Si en los próximos 50 años se desencadena drenaje ácido, “todos son responsables” pero “nadie es responsable” porque es una unidad.

Si hay una fuga contaminante, de dónde vino, de las escombreras o del Dique de Colas, y si está separado en responsabilidades, cómo saber. No hay condiciones para separarlos cuando hablamos de un proceso cuyos componentes están a la par. ¿Si hay fallas, la culpa la va a tener YMAD? No se tiene que aceptar que en el proyecto integrado estén separados los componentes. Dicho directamente, de todos los componentes se tiene que hacer cargo el nuevo operador de la mina.