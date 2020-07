Hace unos días Laurita Fernández confesó que co-conducirá el Cantando por un Sueño junto a Ángel De Brito. Ayer concluyó el programa de juegos que conducía a través de Vivos en Instagram, JUGALA-U, y recibió una gran cantidad de agradecimientos por parte de sus seguidores, quienes apreciaron el entretenimiento que les brindó la bailarina durante la cuarentena. En una comunicación con el programa radial “La once diez” confesó muchos detalles del certamen que aún no se conocían.

“Me emociona volver a la pista”, expresó la actriz, quien volverá al estudio en el que bailó por muchos años, y fue jurado durante un ciclo. “Me encanta que los jurados sepan y sean tan estrictos, tendrán un rol muy protagónico que va a ayudar y potenciar a los participantes. Me encantan los jurados que son detallistas y puntillosos porque te fomentan a crecer un montón”, confesó Fernández. “Para mi Showmatch tiene el estudio más lindo que existe en la televisión”, reflexionó la bailarina.

La ex conductora de Combate aseguró: “Voy a ser muy imparcial, tengo muchas ganas de escuchar a todos. No vamos a tener favoritismos. Sí vamos a ser una especie de salvavidas para los participantes. No me voy a meter en ninguna pelea”. Asimismo, confirmó cuando se cree que comenzará el certamen: “En las reuniones se habla mucho de arrancar el próximo lunes 20 a las 10:30 de la noche”.

[#Cantando2020] "Me encanta el entretenimiento y lo que más me gusta hacer en televisión es conducir; feliz de estar del otro lado porque no es lo mismo cantar en un teatro que en la tele" @laufer4 en #PorSiLasMoscas con @MoskitaMuertaOk y @nildasarli por https://t.co/IFJW312WOU pic.twitter.com/Dno8MaquMd — La Once Diez (@Laoncediez) July 13, 2020

En cuanto a sus relaciones amorosas afirmó que preferiría que su próximo novio no sea famoso. “Si uno de los dos no trabaja en el medio es mucho más fácil de llevarlo. No me gustaría volver a compartir el trabajo con una futura pareja. Que todo esto me haya atravesado en cuarentena me dió la posibilidad de reflexionar. Me encantaría que no sea conocido, y tengo ganas el día de mañana de estar con alguien”, expresó y dió a entender que no volvería con Nicolás Cabré.

En Hay que ver, el ciclo televisivo que conduce Denise Dumas junto a José María Listorti, confesó que extraña mucho a Rufina, la hija de Cabré con la China Suárez. “Una a veces, sin querer, se amolda y capaz no se siente tan cómoda en ese molde. Pero él es lo más y yo a su hija la extraño con locura. Y los dos nos quedamos con lo maravilloso que vivimos. Yo me sigo hablando con parte de su familia. Por más que uno corta vínculos porque no da, me quedo con mucha gente que quiero mucho y que me desea la mejor también. Cuando salió lo del Cantando me escribieron y se alegraron, y eso está buenísimo”, concluyó Laurita.