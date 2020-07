Lizardo Ponce se consagró como uno de los principales de la cuarentena, quien al principio realizaba mínimo dos Vivos por día en Instagram. Por ese motivo fue convocado al Cantando por un Sueño, y asimismo, fue uno de los primeros confirmados para participar del certamen. No obstante, apenas se conoció la noticia comenzaron a circular varios videos antiguos por las redes sociales, en los que se lo puede apreciar al instagramer entonando de una manera muy particular. Así lo quiso demostrar ayer en Los ángeles de la mañana, pero Pepe Cibrián, quien será jurado del reality, lo expresó todo con su cara.

En el ciclo televisivo que conduce Ángel De Brito, presentaron a algunos de los artistas que cantarán junto a los famosos, quienes se encontraban realizando las fotos para el certamen. Al mismo tiempo, exhibíeron videos de los jóvenes demostrando su talento. Al finalizar con el móvil, el conductor le pidió a Lizardo que cante, y al influencer no le pareció una gran idea. Sin embargo, De Brito le insistió, para que así Cibrián quien también se encontraba en el piso, le de una devolución.

Ponce accedió a cantar el “Feliz cumpleaños”. Luego de varios intentos fallidos, en los que decía dos palabras y comenzaba a reírse, logró interpretar la primera estrofa. “Pero así no los cumple feliz nadie”, le confesó Pepe, quien no podía creer lo que escuchaba y que generó la carcajada de todos los presentes en el estudio. “Gracias a todxs lxs que me bancan más allá del talento que no tengo para cantar jajaja. Vamos a darlo todo igual!”, escribió el instagramer en su cuenta de Twitter.

A pesar de su mala interpretación, De Brito lo apoyó en la red social del pajarito, en donde previamente el periodista se lamentó: “Me dio mucha vergüenza pero prometo mejorar! Perdón”. “Te amo amigo @lizardoponce sos buena gente y un excelente profesional. A la gilada…”, manifestó el conductor del Cantando. Por lo que el influencer aprovechó y le deseó lo mismo a él: “Yo a vos amigo querido!! Sos todo lo que está bien y la vas a romper conduciendo el #Cantando2020!”. Karina Jelineck, quien también participará del certamen, apoyó los dichos de Ángel: “Es lo más! Tenes razón!”.

Asimismo, Lizardo manifestó que en el reality habrá muchas “Samantas”, haciendo alusión a que la mayoría de los famosos que competirán contra él cantan muy bien, a diferencia del instagramer que se considera “amateur”. Durante LAM, el joven recibió un reto de Karina Iavícoli, quien le pidió que “deje de creerse el centro del mundo”, puesto que Ponce contestó una pregunta que era para Pepe. “Iavícoli y esa necesidad de atacar a las nuevas generaciones ya cansa”, declaró @Elmascaradook, y el influencer lo reposteó.