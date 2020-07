Desde que se confirmó la participación de Moria Casán como bastonera en el Cantando por un Sueño, no paró de criticar a todos los participantes, y hasta fue motivo de la renuncia de Georgina Barbarossa. Ahora le tocó a Laurita Fernández, quien será co-conductora del certamen junto a Ángel De Brito. En diálogo con Confrontados, el ciclo televisivo que conduce Marina Calabró, confesó: “Con el jurado vamos a apuntar al señor conductor, Ángel de Brito, que tendría que estar solo“.

La lengua karateka, será la “coordinadora” del jurado, el que se encuentra integrado por Karina La Princesita, Pepe Cibrián y Nacha Guevara. “A mí Ángel me parece que es el número uno en cuanto a las noticias de espectáculos, a los números de rating que obtiene y a lo que hace con LAM en las mañanas de El Trece. Me parece que es un tipo que tendría que hacer la conducción solo, para innovar también”, seguró La One. Y agregó: “Yo respeto la decisión de tener a Laurita que además me parece una figura sensacional, hace todo y todo bien”.

Las críticas provocaron un gran revuelo en Twitter, donde los usuarios criticaron a La Flia por convocar siempre a las mismas personas, y no darle lugar a los jóvenes. Por lo que Moria escribió: “Gente, gentita, gentuza, me shamannnn y me contratan para opinar además de mi talento para hacer cuanta obra de teatro, musicales, cine tele, etc… por qué será? 50 años y tan aggiornada que todo parece vintage…”. “Yo no me lo pregunto, pero por algo será… con toooodas las figuras que hay para llamar jaaaa par favar!!! Qué humildad ¿no?”, continuó la diva.

Thanks a todes que están felices que llega el cantando y decanta lo que no sirve, ahora si @cantando2020 para TODAS TODOS y TODES #El_CANTANDO_DECANTA antes de comenzar ya se convirtió en el "GRAN SHOW de la TELE ARGENTINA" #ADORO 😃🌈🌈🪂 — Moria Casán (@Moria_Casan) July 12, 2020

Y concluyó: “Soy motivacional, adrenalínica y tengo desde que nací el efecto fósforo que me dió el universo, sugiero no analizarme porque nada les resultará, seré extraterrestre? #Succionen”. Ante la especulación de Carlos Monti en Confrontados, sobre que la ex conductora de Incorrectas ya está preparando el terreno para una pelea previa al debut del Cantando, La One reaccionó. “No, ninguna pelea. Se lo dije a Ángel y yo digo lo que me parece. Ella se estará enterando ahora y no tiene por qué ofenderse, si lo hace, es un problema de ella”, afirmó Casán.

“Me parece que tiene que estar él solo, porque si estamos en una nueva era, si estamos ante un nuevo formato tomando distancia, ¿para qué ponemos dos personas? Pongamos una. Y Ángel me parece el conductor ideal porque va a tener que remar como rema con las angelitas. El triple, porque hay personajes nuevos que no sabés que chip se les sale. Es un show que enloquece a la gente, por más que sea realidad ficción. No estoy negando capacidades de esta niña (Laurita). Pero me parecía que una figura que se está afirmando como la de Ángel, para afirmarse más tendría que haber estado solo”, arremetió Moria.