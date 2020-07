¿Mejoró la policía desde que asumió Raúl Jalil? Antes de dar algunos tips en la nota reformulemos la pregunta: ¿Se nota que en la gestión Jalil tenemos Ministerio de Seguridad, a diferencia de la pobre Secretaria de la administración anterior? En primer lugar, si los “nombres” que dan vuelta entre un gobierno y otro son los mismos, esa continuidad no puede hacer diferencia. Entonces, dónde y en qué radica el contraste en materia de seguridad entre Jalil y Corpacci, si lo hubiera.

Si no salta rápidamente la diferencia, queda claro que lo de “ministerio” se reduce solo a la chapa o cartel que no se traduce en acciones importantes. Sin lo fáctico que se imponga como autoevidente para marcar lo diferente, al ministerio de Martel le queda grande el saco y se parece mucho a la “Secretaria” de Marcos Denett. La herencia que le dejó el actual fiscal de Estado lo mata al pobre Hernán. Por eso el ministro prefiere que mejor hablemos del COE.

Por ejemplo el que hizo la promesa para que 500 agentes ingresen a la fuerza fue Denett y lo anunció sin presupuesto. Martel no miente cuando afirma que el compromiso del ex Secretario de Seguridad es una mentirita piadosa porque no se puede tomar 500 personas en la Administración Pública. Martel lo quiere gritar pero no puede, está con psicólogo. Pero, si así mintió Denett cuando era Secretario de seguridad imaginemos lo que puede hacer como Fiscal de Estado.

Hay hombres muy cuestionados en la fuerza que vienen de la gestión Corpacci-Denett. Por ejemplo el tercero en la fuerza es un tal Zalazar, un comisario que estuvo sindicado como el responsable de poner en práctica el “censo político” realizado por policías. Zalazar se fue supuestamente castigado a Chumbicha y luego volvió para ser la tercera autoridad policial en una clara jugada para tapar la macana de alguna autoridad (¿Denett?) que devino en premio posterior.

La excusa perfecta ha sido la pandemia pero lo cierto es que hoy tampoco hay un plan estratégico de seguridad. La gestión Jalil se redujo a la entrega de móviles, reconocimiento del déficit anterior. El policía que le pone el cuero, que está en la calle o en la ruta no tiene respaldo de la Cúpula policial. Hualfín es una muestra de que los efectivos quedan a merced de los caprichos de los intendentes sin poder hacer bien su laburo. Saujil, Los Altos, etc, otra vergüenza institucional.

Denett politizó la institución. Corpacci se quedó a medias con los cambios. Jalil aun no abordó lo sustancial. El Jefe de Policía de Catamarca es el Crio. Gral. Daniel Avelino Caliva y el Sub Jefe de Policía el Crio. Gral. Mario Esteban Romero. La Ley de Seguridad Democrática sin reglamentar significa que hay un vació legal y que el policía está en el aire. Falta tecnología. La reorganización y/o purificación interna está en pausa, no existe. Se vendió mucho humo pero es solo eso por ahora… humo.

Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija