Debido a la pandemia todos los ciclos televisivos debieron reinventarse para adaptarse a los protocolos de higiene y seguridad que el Gobierno los obliga a aplicar. Luego de lo que ocurrió en el reality de Lizy Tagliani, todos debieron tomar más recaudos. En Hay que ver, el programa que conduce Denise Dumas junto a José María Listorti, optaron por rotar a las personas que se encuentran en el piso. Una semana hay cuatro en el estudio y los otros cuatro por videollamada, y la siguiente semana viceversa. En la tarde del viernes se generó una fuerte discusión entre la conductora y Marcela Coronel.

La polémica se desató luego de que la panelista no se presente ayer al programa, por lo que se especula que renunció. El conflicto comenzó cuando Denise aseguró: “A mí me parece que es un buen momento momento para empezar a abrir la cuarentena, porque nos pidieron un esfuerzo enorme para poder preparar el sistema sanitario. Se supone que el sistema ya debería estar preparado para que la gente vuelva a trabajar, porque se está muriendo de hambre. Seguimos siendo personas con trabajo que hablamos desde la tele. Me parece que ya está, que hay que pensar en la gente. El sistema todavía no colapsó”.

En ese momento, Coronel la interrumpió: “El sistema no colapsó, pero está al 60 por ciento. Entonces, que la gente se manifieste, vaya y se queje. Genial, pero cuando toda esa gente se contagie, Dios quiera que no, y necesite camas de terapia intensiva con respirador y no haya, ¿qué hacemos? Hay que balancear las dos cosas”. Y la conductora la atacó: “Vos Marce decís eso porque tenés para comer. Estamos hablando sin saber de lo que hablamos”. Por lo que la panelista le replicó: “No, yo no hablo sin saber. Por algo se estableció la cuarentena”.

“No, Marce. No pasaste hambre. No sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija”, continuó Denise, acrecentando la furia de su compañera. “No hablo desde lo que no sé, hablo desde lo que me dice el sentido común y lo que dice el sistema sanitario que no da para todos”, se defendió Marcela, y la modelo contratacó: “El sentido común de decirle a alguien que se quede si no tiene para comer deja de ser común. Era sentido común un mes, dos meses, tres meses”. En alusión a lo que ocurre en Brasil y Estados Unidos, donde la cuarentena no es obligatoria, la panelista añadió: “Bueno, se ve que no”.

El ida y vuelta continuó hasta el corte publicitario, donde se comenta que Marcela lloró en una crisis de nervios. A pesar de que volvió luego de la pausa para continuar con el programa, esta semana, en la que le tocaba acudir por videollamada desde su casa, pidió no aparecer. Hay rumores que revelan que la periodista podría renunciar. No obstante, su relación con Denise siempre fue buena, por lo que quizás logren llegar a un acuerdo.