El señor Alexis Heredia, oriundo del interior de la provincia; está otra vez en el foco de los medios, reclamando una atención digna para su hijo que padece leucemia y lo obligaron a internarse en el Malbrán, (hospital destinado a pacientes con covid-19). Sin embargo, su familia se siente completamente abandona por el personal de salud que se supone que está para cuidarlos.

En una entrevista con FM República, contó que su hijo se sentía muy mal, se había descompensado y que tuvieron que trasladarlo; sin embargo en el transcurso de los viajes nadie los ayudo: “no fueron capaces los que estaban ahí, tanto los enfermeros ni nadie de ahí en ayudar a mi señora para que lo pueda cambiar a la otra ambulancia. Nadie. No lo querían tocar, ni acercarse porque ya decían que tenía coronavirus”.

Por la fiebre, los dolores y los síntomas que presentaba decidieron trasladarlo a la Capital porque se pensaba que tenía coronavirus. Al llegar su esposa le dijo que los estaban llevando a otro hospital diferente al que le habían asignado previamente, lo estaban trasladando al Malbrán: “Estos están locos, le digo ¿Cómo lo van a mandar ahí? A mi hijo no lo tendrían que haber mandado nunca a ese hospital porque si desde acá lo hubiesen mandado a ese hospital, tendrían que haber hecho un testeo por lo menos acá”.

A pesar de la controversia y de su estado de salud, Ever fue ingresado al hospital destinado a los pacientes con covid-19; las primeras horas fueron asistidos por el personal sólo para realizar el protocolo de hisopado obligatorio para pacientes con síntomas: “después del hisopado nadie apareció. Ni los enfermeros ni nadie. El domingo no podía dormir por el dolor, no tenía fiebre pero si un dolor inmenso por la parte de la médula y de las piernas y él lloraba”.

Sin embargo, y con el pasar de las horas y con ellas, los días; aún no recibieron noticias sobre los resultados del hisopado, ya que lo único que las autoridades comunican es que los laboratorios están colapsados: “Cómo nos pueden responder que está colapsado el laboratorio que hace los análisis. No hemos entrado todavía en ninguna otra fase ¿y ya está colapsado el laboratorio? ¿Qué pasa entonces? No lo pueden tratar a mi hijo de esa manera”.

Debido a la ausencia de los miembros del cuerpo médico, Heredia se manifestó muy angustiado, alegando que a pesar de su posición no deberían negarle un derecho: “Está bien que no tengamos obra social y somos del interior, pero no pueden abandonar a una persona de esa manera. ¿No lo pueden ir a controlar o a preguntarle a mi señora cómo está? Tiene que pedir por favor que le traigan una pastilla o un calmante, una botellita con agua.”

Y ante la falta de respuestas buscó otros medios para comunicarse de alguna manera con el personal sanitario y así poder obtener una respuesta, pero esa posibilidad quedó completamente descartada “Yo al contrario tuve que comunicarme con una enfermera que ahora me bloqueó, no me contesta los mensajes ni a mi hija ni a nadie.”

Enojado, triste, angustiado y, especialmente, traicionado por quienes deben garantizar sus derechos, amenazó en reiteradas oportunidades durante la entrevista con romper el protocolo de aislamiento e ir él mismo en busca de una solución: “Si no me dan una solución en dos o tres horas, yo rompo el protocolo y me voy. No me importan los controles, no me importa nada. Pero de llegar, llego a capital.”

“Y como te dije, si tengo que prender fuego el Malbrán, lo prendo fuego. Si tengo que ir en cana, iré. Pero a mi hijo lo tengo que sacar para que él esté bien. Estoy luchando con todas mis fuerzas, dándole fuerzas a mi mujer para que no decaiga, a mi familia que está acá, a mis otros hijos, tengo que estar luchando por todos.”, pidió desesperadamente el papá de Ever. ¿Qué pasará si la salud de Ever empeora?