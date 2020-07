Entre otras cuestiones inconclusas, aparece la duda de si poner más miembros en la Corte de Justicia de la provincia resolverá los problemas de la justicia. Ni siquiera se resuelve el funcionamiento de la policía judicial, la que sigue un trabajo disociado a la Policía de Catamarca. El diputado Augusto Barros por el bloque Frente de Todos, quien presentó el proyecto de reforma constitucional respecto a la ampliación de la Corte que obtuvo media sanción hoy, se refirió en una entrevista a los detalles sobre las jubilaciones.

Barros asegura que las acciones judiciales es un tema de vieja data: “En esto que debería tener finalmente un equilibrio con la policía de la provincia a la hora de investigación y resolución de algunas causas”. Ante la mirada de la oposición de “venir por todo”, el Diputado provincial expresó que oportunamente se debatirá en el cuerpo legislativo y allí cada uno expondrá sus fundamentos. “Algunos proyectos a partir de la construcción de la nueva mayoría de los cuerpos legislativos se han podido lograr y se va avanzando”, remarcó el funcionario.

Sobre la jubilación de los Jueces a la edad de 65, Barros comentó que esta es una cuestión constitucional no un capricho de algún legislador. “Han querido interpretar que la inamovilidad es perpetuidad, son dos cosas distintas”, sostiene. Al respecto, el mandatario especifica que la Inmovilidad es la garantía de no ser molestado por el juez durante, en este caso, un periodo determinado. Por otra parte, los 65 años tiene una integralidad con el art. 168 y 195 que habla de que los jubilados no pueden ser designados en la administración provincial, de los tres poderes del Estado.

Barros se refirió a la diferencia entre Provincia y Nación. La Constitución de la Nación establece 75 años y además que puede ser considerado para su reválida a partir de los 75 años. La Constitución de la Provincia dice 65 años. “Si vamos a debatir que vamos por todo, como lo dice la oposición, les digo ‘muchachos ¿por qué no debatimos la reforma de la constitución?”, dijo el diputado. El representante del Frente de Todos confirmó que sí se habla de la Reforma y que hay un proyecto en la Cámara dirigido a la Reforma Constitucional.

Además, Barros criticó a la oposición: “Tenemos que tener 27 miembros dispuestos a votar afirmativamente la reforma constitucional. Y el Frente Cívico, o Juntos Por el Cambio ahora, no está dispuesto a reformarla, no está dispuesto a eliminar lo privilegios”. El funcionario sostiene que debe haber voluntad política y no la tienen, la tienen solo en el discurso: “Ese es el gran problema de la oposición, se opone de cualquier manera, sin ningún tipo de fundamento claro”. El diputado remató: “Van a ir a una elección y la van a perder”.