El viernes durante la emisión de Hay que ver, el ciclo televisivo que conduce Denise Dumas junto a José María Listorti, se produjo una fuerte discusión al aire entre la conductora y Marcela Coronel. El programa debió reinventar su formato debido a la pandemia y los protocolos de higiene y seguridad. Por lo que todos los días hay cuatro en el piso, y cuatro por videollamada, que se recambian por semana. En ese contexto, se generó la pelea al hablar sobre si se debía continuar con la cuarentena. “Vos Marce decís eso porque tenés para comer. Estamos hablando sin saber de lo que hablamos”, manifestó la modelo.

Luego se filtró que Coronel lloró en el corte y pidió no asistir esta semana, en la que le tocaba trabajar por videollamada. Pareciera ser que Denise no se enteró de nada, ni tampoco se lo tomó tan mal como la panelista. “¿Pueden creer que nunca me enteré de nada? Me enteré por la nota de Ciudad. Yo ese viernes estaba en mi casa y me pareció que fue un debate más de los tantos que hay. Marcela nunca se comunicó conmigo y los chicos de producción se ve que trataron de no intermediar. Llegué ayer y me dijeron ‘¡viste lo que pasó!”, confesó la conductora.

“Yo la quiero un montón a Marcela y no me pareció que fuera para tanto, sino un debate más. Es rarísimo. Por eso ni me imaginé que pudiera haberse ofendido. Yo en ese momento estaba en mi casa cuidando a mis hijos, haciendo malabares para salir al aire. Además, se hace difícil por el delay, yo no tengo monitor ni retorno en mi casa”, se defendió Dumas. Y aseguró que no habló con la periodista, pero que de producción le hicieron saber que se pidió unos días.

“Nos conocemos hace un montón y yo jamás tendría mala intención con ella, sino que estaba debatiendo una idea que tenía”, afirmó Denise. La conductora a su vez, manifestó un poco de enojo y desilusión por la reacción de su compañera. “Esto pasó hace tantos días que la realidad es que lo tendríamos que haber hablado en el momento. Yo nunca me enteré, porque ella nunca me habló. Si algo te molesta de alguien uno se lo dice. Ella sabe que no tuve mala intención y tampoco sabía que dije algo que le molestó”, expresó la modelo.

Por el momento, lo único que manifestó Coronel fue: “Me tomé esta semana para parar mi cabeza y pensar. No tengo nada más para decir. Cuando pase esta semana, veremos”. Sin embargo, Dumas se mostró muy dolida. “Me encantaría hablar y que me pueda explicar qué le pasó. Son muchos años que nos conocemos y nunca creí que podía llegar a este extremo un debate televisivo en el que ni siquiera le falté el respeto. No lo entiendo. Cuando se le pase el enojo y si tiene ganas, obviamente hablaremos. Ella sabe que soy una persona respetuosa”, concluyó la conductora.