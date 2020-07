Ayer, Diego Maradona sorprendió a los fanáticos y a su familia con un dulce posteo dirigido a su nieto Benjamín Agüero Maradona. Como te contamos hace poco en El Aconquija, el nieto del astro futbolístico incursionó en el mundo de las redes sociales con su primera cuenta oficial en Instagram. La novedad la había dado a conocer su mamá y su tía, que mediante historias había invitado a los fans a seguir al pequeño de 11 años en su perfil, que como dice en su biografía está supervisado por su mamá Gianinna Maradona y el papá de Benja, Sergio el “Kun” Agüero.

“Bienvenido a Instagram, @BenAguero19. Te amo con todo mi corazón” escribía el Diez en la dedicatoria a su nieto, junto a una foto de ambos donde se los ve sonrientes disfrutando de un momento de abuelo y nieto, donde juegan a la pelota, como no podía ser de otra manera. La publicación llegó a más de 230 mil me gusta y tuvo cerca de 1500 comentarios por parte de los maradonianos que siguen la cuenta de Diego Armando y viven junto a él todos los momentos de su vida y su carrera.

“El mejor, te quiero Diego, está enorme Benja”, “Me va a explotar el corazón, te amo Diego Armando, a vos a Benja y a Gimnasia”, “La cara de felicidad de los dos lo dice todo… Diego sos y serás el #1”, “La pose en la que corre… es igual al padre”, “Diego amo verte feliz” fueron algunos de los mensajes por parte de los seguidores de “D10S” que seguramente disfrutan de ver a la leyenda del fútbol alejado un poco de los problemas y disturbios y más cerca de su nieto y de la familia.

El pequeño instagramer abrió su perfil el pasado 3 de julio y ya tiene casi 68 mil seguidores. La mayoría de sus fotografías están relacionadas nada mas ni nada menos que con el fútbol. Ha compartido diferentes momentos de su padre y de su abuelo dentro de la cancha, algunos acompañados por él y también a mostrado su faceta como futbolista. Los comentarios de las postales hasta el momento son por parte de sus tías y familia pero si tiene muchísimos me gusta de usuarios de todas parte del mundo.

Actualmente la relación de Diego Maradona con sus hijas y su ex mujer no está en un buen momento, a lo largo de los años se han enfrentado por distintos motivos pero esta oportunidad la situación se salió de control y terminó con Claudia Villafañe soltándole la mano a su ex marido e inclusive iniciándole acciones legales debido a diferentes dichos que tuvo el entrenador de Gimnasia y Esgrima de la Plata sobre sus hijas Dalma y Gianinna sobre situaciones ocurridas con las chicas cuando eran menores de edad.