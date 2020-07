Todos los días siguen aumentando el número de mujeres golpeadas, agredidas o maltratadas por su pareja en todo el país. Durante la cuarentena esto creció notoriamente, y muchas veces las víctimas no pueden hacer nada, ya que no tienen donde ir. Catamarca no está ajena a este contexto nacional. En la jornada de este martes, la policía de la provincia pudo detener a dos hombres que habían ejercido violencia de género. Ambos están a disposición de la Justicia. Además, la fuerza de seguridad busca a un tercero que se dio a la fuga.

Uno de los incidentes ocurrió en la noche del pasado lunes, en la avenida N°51 del complejo habitacional Valle Chico. En ese momento, la policía recibió un llamado de un vecino. Este les informó que en el domicilio de al lado de su casa se escuchaban gritos y llantos. Inmediatamente, dos móviles de la fuerza de seguridad llegaron a la zona. Al arribar, se encontraron que un masculino de 19 año había ejercido violencia de género contra su pareja de 20 años.

El atacante había utilizado una botella de vidrio para agredir a su pareja. Producto de esta agresión, la joven sufrió cortes en su cabeza, por lo que se solicitó inmediatamente la asistencia de una ambulancia. Mientras tanto, la policía ya había arrestado al hombre, quien fue puesto a disposición de la Justicia. A la víctima se la trasladó rápidamente al hospital San Juan Bautista para una mejor atención. En la causa tomó intervención la Fiscalía de Instrucción, a cargo de Alejandro Gober.

Otro caso de violencia de género ocurrió en la localidad de Andalgalá. Un hombre de 27 años estaba agrediendo a golpes de puño a su pareja de 23. Al ver la situación, los vecinos salieron a ayudar a la víctima y llamaron a la policía. La fuerza de seguridad llegó, y el masculino seguía con una actitud violenta. Los uniformados lograron reducirlo, lo subieron al patrullero y pasó la noche en la comisaría de la ciudad. Ya está disposición de la Justicia, y tomó la causa la fiscal, Soledad Rodríguez.

Un hombre se dio a la fuga

El mañana del lunes, se registró un grave caso en el barrio La Costanera, en San Isidro. Una mujer de 31 años llamó desesperada a la policía pidiendo auxilio, ya que su pareja la estaba atacando violentamente. Cuando el móvil de la fuerza de seguridad llegó al lugar, la víctima tenía cortes en su cabeza y se requirió la inmediata intervención de una ambulancia. A la señora se la trasladó al hospital San Juan Bautista. El hombre hasta el momento no fue localizado.