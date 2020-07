En las últimas semanas no se habló de otra cosa que no sea el Cantando por un Sueño. Ya se confirmaron las 20 parejas que competirán, y a su vez, los cuatro integrantes del jurado, del que formarán parte Nacha Guevara, Pepe Cibrián, Moria Casán y Karina La Princesita. Asimismo, el conductor no será Marcelo Tinelli, sino Ángel De Brito y Laurita Fernández, ya que el integrante de La Flia se encuentra a la espera de la autorización para realizar el Bailando 2020.

No obstante, una de los jurados puso una exigencia para acceder a formar parte del certamen. En Los ángeles de la mañana, Karina Iavícoli reveló que Nacha Guevara “no le gustaría, en lo posible, sentarse al lado de Pepe Cibrián“. “¿Nunca discutieron, se pelearon o pasó algo raro entre ustedes?”, lo interrogó la periodista, luego de que el actor, quien estaba presente en el piso, aclaró que tenía buena relación con Nacha.

“Hace bien, porque yo me pongo mucha ropa y muchas cosas, y ella también, entonces sería como demasiado”, manifestó Cibrián tomándolo con cierto humor. “No le caeré bien. Cuando la provincia de Buenos Aires era gobernada por Scioli, le produjeron a ella espectáculos alucinantes, porque ella ante todo es muy talentosa, En un reportaje, me preguntaron ‘¿qué opina usted sobre que la provincia produzca el espectáculo de Nacha?’ Y contesté que me parecía maravilloso pero que también me gustaría que no los produzca otro a nosotros. Capaz se quedó enojada por eso”, reflexionó el productor.

“Este fin de semana anuncian la fecha de estreno del #Cantando2020 y habrá una apertura con hits del rock nacional” @AngeldebritoOk en #ElEspectador.#CNNRadioArgentina https://t.co/MrlUM4SbCh pic.twitter.com/kk4iGkKp6K — CNN RADIO ARGENTINA AM950 (@cnnradioarg) July 14, 2020

“Todos tiene una exigencia. Nacha el lugar, Moria quiere que la llamen bastonea, no jurado. ¿Vos tenés algún pedido?”, le consultó De Brito. “Que me presenten como buena persona, alto”, bromeó Pepe. Y recordaron que en el Bailando por un Sueño donde Nacha también fue jurado, pidió que no la sienten cerca de Solita Silveira, por la mala relación que tenían las mediáticas. “Igualmente los lugares los elige la producción, sin importar lo que quiera cada uno”, confesó el conductor.

“A mí que me pongan donde les de la gana, uno brilla desde cualquier lugar. Como decía Don Quijote: ‘La cabecera de la mesa es donde yo me siento'”, concluyó el actor. No obstante, los lugares ya fueron confirmados y los famosos no se sentarán cerca. Las devoluciones las comenzará Nacha Guevara, a quien le tocó la primer silla, la seguirá Karina La Princesita, luego Pepe Cibrián y por último, cerrará Moria Casán, quien no sólo puntuará, sino también organizará al jurado.