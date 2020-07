Hoy, el gobierno dela Provincia informó que en la jornada de este martes se cobran sueldos y los jubilados del primer tramo, con documentos terminados en 2. Así también, lo hacen las personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUH). Por otra parte, brindaron detalles sobre el tema de los pagos del IFE. A prestar atención porque muchas veces se preguntan qué número de terminación se está pagando. Ahora, especificaron que se paga por numeración del DNI, pero además se los ha dividido en dos sectores.

Esta nueva disposición corresponde a: Sector 1 y Sector 2, de acuerdo al apellido. Sin embargo, han sumado modificaciones un tanto confusas. Las modificaciones en el pago del IFE son: si el de pago es de la Sucursal Fray Mamerto Esquiú, la misma es San Martín y Rivadavia. Por otra parte, como se han modificado las ubicaciones si el cobro era percibido en la sucursal San Fernando del Valle, se deberá presentar ahora en el anexo de Av. Presidente Castillo 90.

El dinero estará depositado en su cuenta el día que le corresponda en el cronograma. Desde el Gobierno provincial comunicaron que no hay que ir antes ya que no se podrá cobrar. Si el beneficiario es de capital y su boca de pago sale en el interior o en otra provincia, deberá presentarse en el anexo de Av. Presidente Castillo a cobrar el beneficio. En cambio, si es del interior de la provincia y se encuentra en Capital no cobrará en ninguna de las sucursales mencionadas, sólo en tu boca de pago original.

También recordaron los detalles sobre el pedido de anotarse en ANSES para poder cobrar con el CBU. Cuando de finaliza el trámite se notificará por mail y un mensaje de texto indicando el día y el lugar de cobro. Una vez llegada la notificación, hay que ingresar a la página del banco para pedir un turno. Recomendaron no ir a “probar suerte” ni sacar un turno para una fecha anterior, le están quitando el turno a quien si se encuentra en condiciones de hacerlo, además no podrán cobrar el beneficio.

Hoy está previsto el pago para la terminación 0, grupo 2 y sólo para aquellos que aún no tienen habilitado el CBU. Por último, desde la Provincia aseguraron que en esta jornada recibirán sus honorarios el personal docente, con documentos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9. Sobre los sueldos de la administración avisaron que cobran sus sueldos el resto de los empleados de organismos del Poder Ejecutivo, Cámara de Diputados y Senadores y Tribunal de Cuentas.