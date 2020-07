En las últimas horas se conoció que Andy Kusnetzoff dió positivo en el test de Covid 19. Por lo que los últimos que participaron en Podemos Hablar deben realizar cuarentena estricta y hacerse el hisopado. Entre ellos, Flor Vigna, Christophe Krywonis, Romina Malaspina y Benito Fernández. Ya son más de 15 los contagiados en Telefe, y pasó a ser el canal con más contagios hasta ahora. A su vez, hace unas semanas se conoció que Lizy Tagliani tenía coronavirus, y varios de sus invitados y producción del ciclo televisivo también.

El conductor hizo pública ayer la noticia y confirmó: “Por suerte no tuve fiebre pero sí tos”. Antes de eso, llamó por teléfono a cada invitado para avisarle. A pesar de que el programa no se grabó el sábado, día en que se emitió, sino la semana pasada, los famosos deben hacerse el test. Muchos fans de Flor Vigna se mostraron muy preocupados, por lo que ella decidió subir una historia a Instagram explicando que está bien. “Hago este video porque hay muchísima gente escribiéndome preocupada y no quiero que esten mal porque la verdad es que yo me siento bien, no tengo ningún síntoma”, aclaró la bailarina.

“Igual me voy a hacer el hisopado. Voy a quedarme acá encerrada, como siempre, esperando el resultado”, continuó la actriz y aseguró: “La producción de PH y Andy nos cuidaron mucho y cumplieron el protocolo a rajatabla. También Andy siempre estuvo con distanciamiento. Ahora queda esperar el resultado”. “Quería decirles que estoy bien y que por favor no se preocupen, que no se pongan mal y se queden tranquilos”, concluyó la ex participante del Bailando por un Sueño.

Flor Vigna hablo tras que se conociera que Andy Kusnetzoff dio positivo por #COVID19 y ella haya presenciado su programa #PodemosHablar pic.twitter.com/o5ztRRo86h — MF♣ (@MundoFamososOk) July 15, 2020

Romina Malaspina, quien a su vez fue invitada al ciclo televisivo, también habló sobre el test. “Estoy aislada en casa en cuarentena, en un rato viene un médico a hacerme el hisopado. No voy a ir al programa (el noticiero de Canal 26) hasta que no conozca los resultado”, confesó la conductora. “Me siento super bien de salud, no tengo ningún síntoma. En unas horas voy a tener los resultados del test. Igualmente en el programa siempre estuvimos con la distancia social, así que yo siento que no me contagié”, concluyó la mediática.

Por último, Benito Fernández también aprovechó para expresar como se siente. “Estoy tranquilo porque tanto la producción como el canal tomaron todos los recaudos para que estén los controles hechos. Yo no tengo síntomas”, manifestó el diseñador. Desde que comenzaron a transmitirse este tipo de programas con invitados, los ciudadanos se quejaron porque ellos no pueden trabajar por no ser esenciales, pero los famosos sí. Así lo manifestó @Luufrai en Twitter: “Más vale que Andy Kusnetzoff iba a tener Covid si se estaba arriesgando para que nosotros podamos saber de la vida de gente importante como Flor Vigna, Romina Malaspina o Mariano Peluffo, super esencial todo”.