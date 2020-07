Estas últimas semanas se conoció que vuelve el Cantando por un Sueño luego de ocho años sin emitirse, y ya se conocieron los participantes, el jurado, y los conductores. Nunca un certamen se organizó tan rápido, en un mes aproximadamente. Se especula que comenzará el próximo lunes 20 a las 22:30. Una de las confirmadas para el reality fue La Bomba Tucumana, quien cantará junto a su hijo Tyago Griffo. La intérprete ya reveló las condiciones que puso para asistir, y habló sobre Karina La Princesita, quien será jurado.

“No soy amiga ni enemiga de Karina La Princesita. No tengo relación, no la conozco y nos conoceremos ahí”, confesó La Bomba en comunicación con Ángel De Brito, quien será el conductor del certamen. Seguramente la intérprete de “La pollera amarilla” no recibió con gran emoción la noticia, de que una colega con quien comparte el mismo género, la juzgue por su canto. Además, ambas cantantes son conocidas por decir lo que piensan y no guardarse nada. Más que nada, Gladys, quien durante su participación en el Bailando por un Sueño se peleó con todos.

Asimismo, la cantante confesó en Los ángeles de la mañana cuál fue la condición que puso para estar en el reality. Mariana Brey, quien será una de sus contrincantes, le consultó “cómo se lleva interpretando otros ritmos”. En ese momento, De Brito intervino: “No, no, no, Gladys ya dijo que ella no canta en inglés”. Por lo que La Bomba debió aclarar: “Me cuesta mucho, no puedo cantar en inglés, ni siquiera por fonética. Hay gente que por fonética lo hace bien, yo nunca lo logré, por ahí mi hijo si puede hacerlo, pero yo no. Soy de otra generación y de otra época”.

No obstante, Gladys aseguró que intentó estudiar inglés pero “a la hora de cantar pierde el tono”. Y se comparó con la cantante de Agapornis, quien también será parte del reality: “Hay gente, como Melina Lezcano, que canta en inglés como si nada. Ella lo hace bien. No es mi caso. Por más que me digan que yo soy una profesional, yo soy profesional en lo mío, la cumbia y después me arreglo”. Pareciera que las cantantes se siguen, puesto a que las dos participaron del Bailando en 2017.

Ante el interrogante de si podría ser candidata para ganar el certamen, expresó: “Las posibilidades están. No sé si soy una buena cantante, pero sí sé que soy una buena intérprete. Soy una actriz cuando tengo que cantar”. En cuanto a los escándalos que protagonizó en el programa de Marcelo Tinelli, La Bomba confesó: “Yo soy como la Linda Blair, todos me tienen miedo. A mí me vieron en el Bailando y yo vendí ese personaje en el reality, pero no soy así. No ando peleándome por la calle”. Por el momento, ningún participante se refirió a ella, ni tampoco La Princesita.