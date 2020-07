Aries y Tauro

Los arianos no deberán permitir que la rutina los agobie en el plano amoroso. Con respecto a la salud, tu cuerpo aguantará más de lo que crees, aún a pesar del cansancio. En el trabajo tendrás una excelente imagen profesional. Mientras que Tauro se sentirá nostálgico por parejas pasadas. Trata de cuidarte lo más posible, sino terminarás pasando cambios bruscos de temperatura y podrías enfermarte.

Géminis y Cáncer

Para Géminis, hoy será un día especial para reencontrarte con tu pareja. En el plano laboral, posiblemente tengas que soportar la manera de trabajar de algunos compañeros que sea distinta a la tuya. Mientras que Cáncer, deberá adoptar hábitos más saludables que mejoren tu calidad de vida. Hoy será un buen momento para reorganizar tus inversiones de una forma sencilla y eficiente. Mucho cuidado: tu falta de seguridad te hará sentir vulnerable y propenso a sufrir ataques de ira.

Leo y Virgo

Para Leo, el trabajo quizás se te encuentre agotado. Tu cuerpo te pide a gritos un poco de descanso. Si trabajas todo el día sentado recuerda levantarte a cada hora y hacer 5 minutos de estiramientos. Será un día donde te verás desbordado por tus sentimientos. Mientras que Virgo tendrá un día cargado de positividad. En la salud deberás conciliar el buen comer con el ocio si no quieres tener problemas a futuro.

Libra y Escorpio

El horóscopo indica que Libra tratará de mantener la armonía romántica en la pareja. Probablemente estés teniendo muchos cambios de ánimo esta semana. Procura escuchar a tu cuerpo y mantén la buena impresión en lo profesional. Para los escorpianos, será buen momento para conectar con queridos amigos con los que sentías cierta distancia. Por cual, tu nivel de energía estará un acelerado ya que sientes que tienes mucho para dar. Aprovecha a relucir ese lado bondadoso que tienes y sólo conocen tus familiares.

Sagitario y Capricornio

Con respecto a Sagitario, tu cuerpo dispondrá de gran dinamismo. En el trabajo es un buen momento para apostar al trabajo independiente. Si algo te hace daño, no olvides cultivar la compasión, debes desintoxicar tu cuerpo. Mientras que para Capricornio, deberá tener especial cuidado. El éxito no siempre es eso que ves en las series. La vida es más sencilla y puedes sentirte realizado con menos de lo que muchos dicen.

Acuario y Piscis

Para Acuario, será importante no olvidarse sus valores personales, seguí tu camino. En la salud, será un buen momento para un tratamiento novedoso. En lo laboral, vas a madurar a nivel profesional: reforzá la constancia en los proyectos y no los abandones si algo no sale como esperabas. Mientras que los piscianos, quizás sientan algunos problemas de ansiedad o pánico. Es aconsejable de respirar más calmado y despejar un poco tu mente.