Desde hace algún tiempo, Ivana Nadal se encuentra en la mira de los usuarios de las redes sociales, que constantemente cuestionan sus videos y su forma de pensar sobre ciertos temas. Si bien desde el comienzo de la cuarentena la joven ha compartido videos con sus seguidores muy motivacionales y otros de rutinas de ejercicios, recientemente habló de dos temas muy complicados: Sobre como atravesar la pérdida de un ser querido y otro sobre como pasar los momentos económicos difíciles, pero sus palabras no fueron bien recibidas por los internautas.

“Si andas sin un mango y tenes ganas de renovar un poco tus energías, ponete música y hacete estos ejercicios. Lo único que necesitas es tu cuerpo y ganas de estar mejor. De adentro hacia afuera, no te olvides. No importa tener abdominales, importa sentirte bien” comentó la chica fitness en el segundo posteo polémico. “Acordate siempre que no le debes nada a nadie y que tu vida es tuya. Vivila a tu manera, ¡pero vivila!” dijo Nadal mientras escuchaba música y hacía ejercicio.

“No desperdicies tu energía y tu tiempo en malas energías, en lugares oscuros, en tener los ojos abiertos y el corazón cerrado. Deja entrar el amor, vos podes ser feliz. ¡No vas a fracasar! Hacelo, movete para sentirte vivo” finalizó Ivana Nadal. Este posteo generó gran revuelo entre los usuarios de Instagram, que le dedicaron fuertes palabras a la ex chica Telefe y fue ella misma quién dio a conocer los ataques y no dudó en responder a los cibernautas.

“No entiendo este medio la verdad ni a esta sociedad. Lo que veo es que están muy dolidos y que la única forma que tienen de reaccionar ante lo desconocido es con odio, con maltrato y violencia” comenzó diciendo en su descargo “Los abrazo en su proceso, pero gracias a Dios yo me voy de este país a fin de año”. “Igualmente les deseo que sanen, que en algún momento puedan ser mejores personas. Entiendo que hay gente que no está preparada para procesarlo” continuó diciendo la joven, que lanzó la bomba sobre su mudanza fuera de nuestro país.

“La gente que critica es esa, la que no siente empatía por mí. Son almas a las que les falta evolución, las abrazo y las acompaño, con herramientas, porque consejos no doy a nadie” finalizó Ivana. La chica hizo un gran cambio en su vida y en su mente luego de las polémicas fotos hot que se filtraron sobre su persona y que tanto dolor le causaron. Después de aquel episodio, comenzó un estilo de vida totalmente distinto, que logró hacerle bien y le ayudó a superar esta terrible situación donde su intimidad se vio vulnerada.