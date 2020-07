Por más de 100 días, Catamarca fue un ejemplo para todas las demás provincias del país, ya que no había registrado casos de coronavirus en su territorio. Esta racha se terminó el pasado viernes 3 de julio cuando se descubrió el primer infectado, y actualmente tiene 42 pacientes confirmados. En este contexto, el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, declaró: “Tenemos que acostumbrarnos a vivir con este nuevo virus”. A su vez, el primer mandatario agregó: “No hay que apresurarse en las decisiones”.

En la mañana de esta mañana, Raúl Jalil habló con una radio local y expresó: “vamos a tener que empezar a convivir responsablemente con este nuevo virus, que trae tantos problemas a la humanidad. Mi opinión es que esto recién está comenzando. Si no se consigue una vacuna, tendremos serios problemas. Debemos ir a un mundo más solidario, porque como dice el presidente de la nación, de este contexto nadie se salva solo, todos tenemos que colaborar”.

“Creo que a la gente no hay que engañarla. Acá no es que hay una primera, segunda, tercera ola o un rebrote. Esta es una enfermedad que vino para quedarse. No se va a poder erradicar hasta que tengamos una vacuna, como muchas enfermedades que tuvimos. Hay que pasar al siguiente paso de ser responsables, que la responsabilidad la tengan los ciudadanos. Tenemos que acostumbrarnos a estas nuevas costumbres como el tapaboca o el alcohol en gel”, afirmó Jalil.

Catamarca fue una de las primeras provincias del país que entró en fase 5 del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Por esta razón, mucha gente está molesta con las restricciones que se volvieron a implementar. Al respecto por las presiones de que se habiliten actividades, Raúl Jalil expresó: “no hay que apresurarse porque cuando uno se apresura, hemos observado en algunas ciudades que después tienen que retroceder con más complicaciones. Hay que ir a la responsabilidad, a ser prudente y a comenzar a convivir responsablemente”.

Jalil opinó sobre la vuelta a clases

En la jornada de este martes, el ministro de Educación de la nación, Nicolás Trotta anunció que en 9 provincias del país van a volver las clases presenciales en agosto. Entre ellas está Catamarca, por la baja cantidad de casos. En este contexto, Jalil aclaró: “Estuve hablando con el titular de la cartera educativa, y en nuestro caso pueden volver los chicos de las escuelas rurales. Después, en las ciudades, la opción que más me convence es que los alumnos se dividan en grupos”.