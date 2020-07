Desde que comenzó la cuarentena obligatoria, Jorge Rial permaneció en su casa, desde donde conduce Intrusos por videollamada, con la ayuda de Adrián Pallares, quien trabaja desde el estudio de Ámerica TV. La noticia de que Andy Kusnetzoff dió positivo en el test de Covid 19, hizo que las producciones se replanteen los protocolos de higiene y seguridad. Más que nada, Telefe, donde el periodista conduce Podemos Hablar, que fue uno de los canales más afectados durante la pandemia. Semanas antes Lizy Tagliani tuvo coronavirus, y en consecuencia, muchos de los famosos que participaron en su programa también.

Durante el ciclo televisivo que tiene a Rial a la cabeza, hablaron de los contagios en los canales y Pallares reflexionó: “Nosotros antes de comenzar a hacer el programa estamos con los barbijos puestos hasta que salimos al aire. Tal vez habrá que empezar a hacer tele con barbijos o no hacer más tele de la manera en que la hicimos hasta hoy”. Por lo que el conductor manifestó: “Si vamos a ser sinceros, esta manera de hacer televisión de hoy es una porquería. La gente que me ve desde sus casas debe pensar ‘qué cómodo’, y es más incómodo en realidad”.

“Lo vivo con más estrés que estando en el estudio por los problemas de audio. No estoy hablando de problemas técnicos sino de problemas lógicos de la tecnología que no está preparada para hacer un programa de televisión así. Yo no tengo TV en este momento, tengo delay, estoy ciego, tratando de adivinar todo el tiempo”, se lamentó el padre de Morena Rial. No obstante, aseguró que: “Los técnicos le están poniendo todo el empeño y estamos haciendo lo mejor posible. Para el que lo ve desde su casa, tampoco es lindo”.

El periodista afirmó que se encuentra preparando todo para volver al piso el lunes próximo. “Tengo muchas ganas de volver. Yo ya me tomé dos meses de cuarentena, porque soy de riesgo e intento cuidarme”, confesó Rial. Y continuó: “Si te digo la verdad, esto no es la tele. Ustedes lo sufren desde el estudio, yo desde mi casa y los espectadores también”, concluyó el ex conductor de Gran Hermano. A su vez, se mostraron preocupados por Kusnetzoff, quien expresó que “por suerte no tuvo fiebre pero si tos”.

Es evidente que Jorge perdió bastante protagonismo en su programa desde que participa desde su casa, más que nada por los problemas con el delay que genera que el ciclo se torne menos natural. Sin embargo, en casi todos los canales ocurre lo mismo, ya sea con los que trabajan allí o con los invitados que convocan. El país se encuentra transitando un momento muy difícil, en el cual muchos se quejan porque no pueden trabajar, pero sí se pueden llevar a cabo programas con invitados como Podemos Hablar o el de Mirtha Legrand.