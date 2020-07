Lali Espósito es una de las jóvenes más exitosas del país, y lo reafirma día a día formando parte de nuevos proyectos. En vísperas de su cuarto disco, la actriz lanzó “Lo que tengo yo”, una de las canciones más escuchadas en la cuarentena. Hace unas semanas viajó a Madrid para continuar con el rodaje de Sky Rojo, una serie para Netflix España. Asimismo, realizó un concierto por streaming y batió el récord al show virtual con más likes de latinoamérica. Ahora se conoció que colaborará en una canción de Katy Perry.

Según comunicó un medio de Estados Unidos, Katy Perry, quien se encuentra esperando a su primer hijo, lanzará un álbum llamado “Smile”, en el que habrá diversas canciones realizadas en colaboración con otros artistas. Una de ellas se comenta que será con Lali, quien fue telonera en el show que hizo la cantante estadounidense cuando vino a Argentina. El sencillo contara también con la participación de Anitta, la intérprete brasilera.

La ex Casi Ángeles no dió declaraciones al respecto aún. Sin embargo, hace unos días confesó en Instagram: “No doy nada por hecho, todo me sorprende, todo me sigue ilusionando”. Y agregó que: “A veces me siento perdida, confundida, sin rumbo, desilusionada, medio loca,’sapo de otro pozo’ y acelerada”, pero que sus fans le demuestran cada día el camino que debe tomar. “Si hay algo que me guió toda mi vida fue la intuición”, concluyó la bailarina.

“Basta por favor cuiden mi salud mental”. “Esto ya es demasiado”. “Lali va cada vez más alto, siguiente colaboración con Ariana Grande”. “Me va a dar algo”. Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en Twitter, al enterarse sobre la posible colaboración de la cantante con Katy Perry. No obstante, no fueron todos buenos. “Muy inteligente por parte de Katy Perry hacer un tema con gente famosa pero sin talento para ganar seguidores pero sin ser opacada. Excelente jugada”, escribió @Chachastotales.

Por ahora ninguna confirmó nada pero el rumor es muy fuerte. Además de que la cantante estadounidense la escuchó cantar a Lali en 2015, cuando realizó un show en Argentina. En las últimas semanas, la influencer se mostró muy agradecida por sus fans. “Me emociona que una canción como #LQTY este creciendo así! Sin parar! En los charts y las radios. Canción sola, hecha y lanzada en cuarentena, y que forma parte de mi 4to disco. Gracias amores por acompañarme siempre!”, manifestó en Twitter.