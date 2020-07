Cada vez falta menos para que comience el Cantando por un Sueño, Ángel De Brito confirmó que este fin de semana comunicarán la fecha. Sin embargo, hace unos días Laurita dió una entrevista para un programa radial, y comentó que esperan poder arrancar el próximo lunes 20 a las 22:30, al finalizar Bienvenidos a Bordo, el ciclo televisivo que conduce Guido Kaczka. Lizardo Ponce fue uno de los primeros convocados y es uno de los pocos que no saben cantar, por lo que se mostró muy nervioso.

El influencer que cantará junto a Lucía Villar, y será coacheado por Marie Perticari, manifestó que no transita un buen momento. “Quiero contarles que hoy suspendí mi ensayo del Cantando porque estoy muy nervioso. Y más allá de los chistes y todo, me está costando mucho. Por eso quiero agradecerles a todos los que me están mandando buena onda, que sirve mucho. Mañana voy a volver a ensayar y darlo todo”, confesó el periodista a través de sus historias de Instagram.

Hace unos días fue como invitado a Los ángeles de la mañana, donde también estaba Pepe Cibrián, quien será jurado en el certamen. El conductor le pidió a Lizardo que cante algo para que el actor lo juzgue. Entonces Ponce accedió a cantar el “Feliz cumpleaños”. Luego de varios intentos fallidos, en los que no podía dejar de reírse, logró interpretar la primera estrofa. “Pero así no los cumple feliz nadie”, le confesó Pepe, quien no podía asimilar lo que escuchaba y generó la carcajada de todos los presentes en el estudio.

A pesar de que el influencer gana con mucha diferencia todas las encuestas que se hacen sobre quién será el ganador del Cantando, se mostró muy vergonzoso cuando le pidieron cantar en vivo. Asimismo, se comparó con los demás concursantes y manifestó que se siente el “Damián” entre muchas “Samantas”, haciendo alusión a Bake off, en donde se cree que eran todos amateur menos Casais. La verdad es que casi todos saben cantar, quizas los únicos dos que no tienen mucha ventaja en ese sentido son Ponce y Karina Jelinek.

A pesar de ello, el instagramer se lo toma con mucho amor y realmente son muchísimos los fans que lo apoyan. Belén Francese le compuso una canción para que cante durante el certamen, luego de que el periodista le pida una “rima de la suerte”. “Este es tu himno, llamaras ‘Canto’. Yo soy Lizardo estoy que ardo, vengo a dejarlo todo! Soy puro canto, no tengo apodo!! Vengo a dejarlo todo! Yeah”, le escribió la mediática.