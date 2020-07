Ya sabemos que Candelaria y Micaela Tinelli la rompen en las redes. Tanto con sus fotos debido a su gran belleza como con sus emprendimientos que son furor en el mundo de la moda y han alcanzado gran éxito. Pero, la menor de las hermanas, Juanita Tinelli no se queda atrás. La joven de 17 años de edad ya se ha integrado al mundo de la farándula y sigue los pasos de su mamá y sus hermanas. Hace poco debutó como modelo y hará una participación en el nuevo programa del Trece, Cantando por un Sueño 2020.

Juana, es toda una Influencer en las redes, tiene 2 millones y medio de seguidores y sus publicaciones causan gran repercusión entre los usuarios. Ayer, posó muy diosa en sus historias. A pesar del frío la joven se fotografió frente al espejo con un bikini a lunares y una remera arriba y les hizo olvidar a todos que era invierno. La hija del cabezón siempre ha mostrado interés por formar parte del medio y a disfrutado de acompañar a su papá en el programa.

Cuando se especulaba la vuelta del Bailando a la pantalla chica, el nombre de Juana sonaba muy fuerte como posible participante, pero debido a la pandemia del coronavirus y a lo costoso que resulta poder aplicar los protocolos correspondientes a tanta gente que forma parte del equipo de ShowMatch, se buscó una alternativa de entretenimiento para la gente con el Cantando por un Sueño, que servirá también como prueba piloto para aplicar los controles dentro de LaFlia.

Una de las primeras confirmadas fue Juanita Tinelli, esto lo dio a conocer Ángel de Brito, conductor de LAM y ahora de la nueva propuesta de canal Trece, pero, ¿Cantará la hija de Paula Robles en el show? ¿De que manera formará parte del ciclo? “Esto es primicia, no sé cómo no lo conté antes. Va a trabajar en el Cantando, conmigo, muy cerca mío, no puedo decir todavía de qué manera, la señorita Juanita Tinelli” contó Ángel en su momento.

Por ahora se sigue manteniendo la incógnita sobre la manera en la que va a participar, pero sin dudas la gente esta ansiosa por verla ¿Llevará en los genes el carisma de su papá para trabajar en televisión? Ya que de todos sus hermanos siempre ha demostrado ser la única a la que no le incomoda la cámara frente a ella.